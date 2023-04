El Ayuntamiento de Badajoz retirará los toldos de la calle San Juan que se instalaron en 2008, según ha confirmado el concejal de Vías y Obras, Carlos Urueña. El consistorio sacará un contrato para quitarlos porque el servicio municipal carece de medios para trabajos en altura.

La instalación de los toldos de colores fue una iniciativa de la Asociación de Empresarios del Casco Antiguo para el Centro Comercial Abierto y ya cuando se colocaron hubo vecinos que se quejaron porque restaban luz a una calle que es oscura y sombría.

El problema que presentan en la actualidad es consecuencia de la falta de mantenimiento, según ha alertado la Asociación Cívica de Badajoz. Este colectivo recuerda que se colocaron estos toldos de novedoso diseño y llamativos colores con la idea de ir cambiándolos según los colores característicos de cada época del año, pero hubo que ir aprovechando las velas de repuesto para remendar los huecos de las telas que se rompían por las inclemencias del tiempo y la mezcla dio lugar a que con el paso del tiempo presenten un aspecto de «manta remendada».

La Cívica ha denunciado que en los últimos años el mantenimiento «ha sido nulo» y «ya no solo dan un aspecto deplorable a la principal calle del Casco Antiguo», sino que además alerta de que «pueden llegar a ser un peligro para los viandantes pues muchos de los anclajes están en mal estado». Dada la situación en que se encuentran, esta asociación ha pedido que se retiren y que se estudie en un futuro si es necesario o no dotar de entoldado a esta parte de la ciudad y, si se colocaran otros, que sean de fácil mantenimiento.

A Lula, que trabaja en Carmen Gastro Bar, le parece que «es lamentable el estado en que se encuentra en sí la calle San Juan y algo que pusieron en su día para embellecerla, dar sombra y que se viera lucida, se está convirtiendo en algo que da apariencia de abandono, por el ayuntamiento y por quien tiene que mantenerlo». Lula asegura que no existe mantenimiento alguno. «Día a día nosotros vamos comprobando cómo estas calles se van a abandonando cada vez más, no solo son los toldos», se lamenta.

Víctor Gutiérrez, del estudio de tatuajes Cuantosumatrece, situado en el número 4 de la calle, también cree que los toldos deberían tener un mantenimiento «solamente por la cantidad de turistas que pasan por la calle San Juan, vienen y sacan fotografías desde el ayuntamiento hacia arriba por la estética que tiene la calle y esos toldos no están en condiciones». Según este empresario, cuando se colocaron las luces en Navidad podrían haber aprovechado para enganchar los toldos que se descuelgan «porque muchos no están rotos, simplemente se ha arrancado el enganche». En su opinión, el entoldado es necesario en esta calle. «En esta tierra sí. Esta calle es sombría pero cuando cae el sol de frente se está mucho mejor y se notan, porque sales a la plaza de España o bajas por la Soledad y arrea que no veas, se nota, esta calle es más fresca. Toledo no los ha tenido toda la vida porque sí». Sin embargo, Celestino Guerra, que tiene enfrente una tienda de comestibles, cree que los toldos solo cumplen una función decorativa y que la calle San Juan no los necesita.

Sean o no necesarios, tienen los días contados.