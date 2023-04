Badajoz ciudad y sus poblados suman 153.559 habitantes, según los datos de padrón municipal a fecha el 1 de enero de 2023. Una cifra que supone que su población vuelve a crecer, aunque la diferencia no sea muy significativa, pues tiene 626 empadronados más que un año antes (el 1 de enero de 2022 su población era de 152.933). Este leve incremento no recupera los 709 vecinos que perdió respecto a la misma fecha de 2021, cuando alcanzó su máximo histórico, pues llegó a tener 153.642 habitantes, un récord que en la actualidad casi roza y con el que podría mantenerse si no se rompe la tendencia. Desde 2001 la población de Badajoz no ha dejado de crecer, salvo entre 2017 y 2018, que descendió levemente, como volvió a ocurrir en 2022. En 2001 tenía 140.288 habitantes y fue en 2008 cuando superó la cifra redonda de los 150.000 empadronados.

En cuanto al reparto de la población por distritos, las zonas más populosas siguen siendo San Roque (14.543 habitantes), seguido del barrio de San Fernando (14.170 empadronados), Santa Marina (10.663) y el Casco Antiguo (10.435). Precisamente esta última zona es la que ha experimentado mayor crecimiento poblacional en el último año, pues ha ganado 221 habitantes, más incluso que los barrios emergentes de Badajoz, donde se están construyendo nuevas viviendas. Es el caso de Cuartón del Cortijo, cuyo crecimiento roza el del Casco Antiguo, con 215 empadronados más en un año. En esta zona de Badajoz viven 1.135 vecinos. Otra de las urbanizaciones en expansión que tienen más empadronados por la construcción de nuevas viviendas es La Pilara, con 1.207 vecinos, 112 más que el año anterior. Cuartón del Cortijo y La Pilara crecen incluso más que Cerro Gordo, un barrio que ha concentrado los últimos años el mayor incremento de empadronados. En el último año, Cerro Gordo ha vuelto a ganar habitantes, 111 más, y ya roza los 6.000 empadronados. En la actualidad tiene 5.955 vecinos. A Cerro Gordo llegaron los primeros habitantes en 2008 y año tras año su población no ha dejado de crecer, por la disponibilidad de viviendas. Vecinos que han ido reclamando más servicios a las administraciones y que en el último año suman un nuevo compromiso que, de cumplirse, satisface una demanda insistente como es la construcción de un instituto. Tras reiteradas negativas por parte de la Consejería de Educación, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, anunció en mayo del año pasado que Cerro Gordo tendría su instituto. Pero después de los meses transcurridos, la consejería todavía no dispone del suelo para su construcción, que tiene que ceder el ayuntamiento, una vez resuelva los escollos urbanísticos de las únicas parcelas disponibles que suman la superficie que Educación ha solicitado. Cerro Gordo estrenó un nuevo colegio el curso pasado, que nació pequeño para poder escolarizar a todos los niños del entorno. Otros barrios en los que también crece la población son Pardaleras (tiene 9.090 empadronados, que son 110 más), San Roque (92 habitantes más que hace un año), Llera (con 2.937 vecinos, 40 más), Gurugú (1.625, que son 39 más) y Antonio Domínguez (4.442, que son 29 más). También han ganado habitantes (36 más) la Dehesilla de Calamón, que ya suma 849 empadronados y 23 más el Cerro de San Miguel (1.207). Entre los barrios que han perdido vecinos, aunque las diferencias no son significativas, está Valdepasillas (90 menos, ahora tiene 5.445 empadronados) o Ciudad Jardín (43 menos, se queda con 3.006 vecinos). Hay barrios cuya población permanece inalterable respecto a los empadronados que tenían hace un año. Es el caso de Las Vaguadas (5.520 habitantes) y la Urbanización Guadiana (2.888 vecinos). Poblados Salvo Gévora, que gana 23 habitantes en el último año y ya tiene 2.518 vecinos empadronados, el resto de los siete poblados de Badajoz pierden algunos habitantes. Villafranco tiene 4 menos (1.504), Valdebótoa solo pierde uno (1.334), 4 menos tiene Sagrajas (558), Novelda del Guadiana tiene 16 menos (896 vecinos), Balboa pierde 22 (436 habitantes), Alcazaba tiene 10 menos (217) y Alvarado pierde 7 (321). Nacen más hombres pero ellas viven más Como sucede en la población global del país, la de Badajoz se caracteriza por una brecha de género a favor de la mujer así como la tendencia al envejecimiento, según destaca la concejala de Estadística, Lara Montero de Espinosa, a partir de los datos del padrón municipal. A fecha 1 de enero de 2023, en Badajoz y sus poblados hay empadronadas 79.159 hombres y 74.400 hombres. Esta diferencia no está marcada sin embargo en los nacimientos, pues como en el resto del país, en Badajoz nacen más hombres que mujeres. En el tramo de 0 a 4 años, es decir, la población más joven, el peso ponderado entre sexos es del 52,37% de niños (3.320 en esta franja de edad) y 47,63% niñas (3.029, a 1 de enero de 2022). La tendencia evolutiva entre hombres y mujeres tiene su punto e inflexión en el tramo de 35 a 39 años. A partir de ese momento cambia a favor de la mujeres (5.337 mujeres y 5.066 hombres ). En el tramo de 85 a 100 años, el total de hombres registrados es de 1.221 y mujeres son 2.661, porque la esperanza de vida de ellas está por encima. Por otro lado, también es clara la tendencia al envejecimiento de la población. En el caso de Badajoz, el tramo que concentra mayor tamaño poblacional es el comprendido entre los 40 y los 54 años, con 18.244 hombres por 18.823 mujeres. La concejala de Estadística destaca que esta tendencia debe ser tenida en cuenta por las administraciones públicas a la hora de planificar medidas de rejuvenecimiento de la pirámide poblacional, «puesto que la salud del Estado de Bienestar tiene como base la evolución geográfica de la población de un territorio».