Ignacio Gragera ha hecho suya sin fisuras la herencia, el presente y el futuro del PP en Badajoz y anoche lo dejó claro durante el acto para su puesta de largo como candidato a la alcaldía. «Quiero seguir el legado de Miguel Celdrán», dijo, cuando se respondía a sí mismo la pregunta de por qué decidió ser el candidato de los populares. Hay que recordar que en las anteriores elecciones municipales Gragera encabezó la lista de Ciudadanos, partido que pactó la alternancia en la alcaldía pacense y que ahora es alcalde no adscrito, tras pasarse al PP hace cuatro meses.

En este tiempo «se me ha dicho de todo», reconoció ante numerosos afiliados y militantes, que llenaron la terraza de Eos. Gragera defendió que decidió ser candidato del PP «por convicción y por corresponder al cariño que me ha entregado el PP y porque además me he sentido representado por un proyecto que ha conseguido transformar radicalmente esta ciudad en 28 años». Y ahora, el PP «me ofrece la oportunidad de seguir trabajando por mi ciudad» con la referencia de Miguel Celdrán, «una persona normal».

Gragera presentó anoche su candidatura arropado por la presidenta regional del partido, María Guardiola, y Pedro Rollán, vicesecretario de coordinación autonómica y local, que subieron al escenario antes que él, además del presidente provincial, Manuel Naharro. En las primera filas lo escuchaban el presidente local, Antonio Cavacasillas (a quien Guardiola mencionó, al comentar que Gragera y ‘Cava’ son un ejemplo de concordia y valentía política), también el expresidente regional, José Antonio Monago, su predecesor en la alcaldía, Francisco Javier Fragoso, y los concejales populares Jesús Coslado, Francisco Javier Gutiérrez, Jaime Mejías, Juancho Pérez y Loli Vázquez, además de Blanca Subirán. Mucho más atrás estaban los concejales de Ciudadanos Carlos Urueña e Hitos Mogena, que quisieron acompañar a su «amigo», con el que llevan trabajando codo a codo casi cuatro años, según comentaron. No estuvo la también concejala de Ciudadanos Lara Montero de Espinosa y sí se dejó ver el diputado de la formación naranja David Salazar. No faltaron los exdelegados del Gobierno con el PP, Germán López Iglesias y Cristina Herrera, que también fueron concejales.

En su larga intervención, Gragera habló de los logros del gobierno municipal en este mandato, en su mayoría actuaciones de los servicios que lleva Urueña y del concejal de Gabinete de Proyectos y Turismo, Jaime Mejías. También dio a conocer iniciativas que pretende poner en marcha, a modo de pinceladas de su programa electoral. Así, anunció que la Inmobiliaria Municipal concederá ayudas a los locales comerciales del centro dentro de su programa de rehabilitación, como hace con las viviendas, y se comprometió a convertir el entorno del Canal de los Ayala en una playa fluvial.