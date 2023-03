"Rectificar es de sabios", ha dicho el concejal no adscrito, Alejandro Vélez, después de escuchar al portavoz socialista, Ricardo Cabezas, cuyo grupo ha cambiado hoy el sentido del voto de hace cinco meses y que reiteró hace tan solo cuatro días. En octubre el PSOE votó en contra y volvió a hacerlo el pasado lunes. Este viernes ha apoyado la propuesta de bandera de Badajoz que en aquel momento presentó una comisión de expertos. Donde dije digo digo Diego, podría definir también lo ocurrido esta mañana en el Ayuntamiento de Badajoz, durante el pleno extraordinario y urgente en el que el alcalde, el popular Ignacio Gragera, ha vuelto a llevar la misma propuesta, que hoy sí ha salido adelante con el voto a favor de todos los grupos políticos, salvo de Unidas Podemos, que ha mantenido "con coherencia su postura". En octubre sólo votaron a favor Ciudadanos y Vélez, cuando el alcalde, Ignacio Gragera, aún pertenecía a la formación naranja.

Badajoz ya tiene bandera, con el apoyo del PP, PSOE, Ciudadanos y Vélez: rectangular de color carmesí con un león dorado rampante apoyado en una columna plateada y, debajo, ondas plateadas que simbolizan el río Guadiana. No es la bandera definitiva porque ahora inicia un proceso administrativo que implica la publicación de la propuesta en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), someterla a exposición pública durante 20 días para la presentación de alegaciones, que deberán resolverse antes de remitir el expediene completo a la Junta de Extremadura y que después volverá al pleno municipal para su aprobación definitiva. Todo este proceso llevará a que sea una nueva corporación municipal la que saque adelante la bandera.

El PSOE sí ha introducido una novedad en el debate de hoy, al anunciar su portavoz, Ricardo Cabezas, que si su partido logra gobernar según los resultados del próximo 28 de mayo, someterá la bandera hoy aprobada a un referéndum, tal como permite el Reglamento de Participación Ciudadana. Este anuncio ha animado a la portavoz de Unidas Poemos, Erika Cadenas, a plantear al alcalde que estaría dispuesta a abstenerse en la votación, en lugar de oponerse, si introducía este cambio en su propuesta para conocer qué piensa la ciudadanía, pero Gragera le ha contestado que no es posible, porque no se puede modificar en su aprobación inicial, sí en el periodo de alegaciones.

La única capital

Badajoz es la única capital de provincia de España que carece de bandera que la represente. Asociaciones de la ciudad, como la de Amigos de Badajoz y la Cívica, llevaban años reclamándola. El ayuntamiento acordó crear una comisión de expertos para su diseño, que presentaron en octubre pasado. Pero al llegar al pleno municipal para su aprobación a final de ese mes, PP, PSOE y Unidas Podemos votaron en contra, alegando que no existía "consenso social ni político". Gragera, en aquel momento de Cs, hizo una defensa a ultranza del trabajo de la comisión. Con ese desplane, parecía que la bandera dormiría en el sueño de los justos definitivamente.

Sin embargo, el devenir político del ayuntamiento dio un giro ¿inesperado? cuando Gragera se pasó al PP, lo que dio pie a Vélez para volver a retomar este asunto, en el que el exconcejal de Vox ha tenido especial empeño. El pasado lunes, cinco meses después de aquel debate, Vélez introdujo en el orden del día en el pleno ordinario una moción para retomar la propuesta de la bandera. Estaba por ver si Gragera mantenía su criterio y doblegaba a su nuevo grupo político o, por el contrario, el PP no modificaba su postura. Resultó que el alcalde impuso su postura y el PP tuvo que buscar una justificación. Según defiende el primer teniente de alcalde, el popular Antonio Cavacasillas, en estos meses han podido consultar a distintas asociaciones y, además, como se aproximan las elecciones municipales, la propuesta de bandera tendrá que ser aprobada por otra corporación, lo que vendría a apoyar que cuenta con suficiente consenso político y también social.

Hoy le ha tocado al PSOE buscar razones peregrinas para apoyar un cambio de postura tan drástico. "Voy a hacer un Gragera", ha llegado a bromear Cabezas, para anunciar que su grupo cambiaba de opinión. Después de reprochar al PP que "se acuesta sin consenso político y social y se levanta con consenso político y social", el portavoz socialista ha intentado explicar la nueva posición de su grupos "tras darle muchas vueltas". Cabezas ha defendido que han llegado a la conclusión de que el único objetivo del PP cuando se opuso a que la propuesta de la comisión de expertos no saliese adelante era que no querían que lo hiciese el alcalde de otro partido, ahora tránsfuga. Por su parte, el PSOE aduce que la bandera no puede ser un "elemento de confrontación" ya que "hay banderas más importantes", como la obra de la piscina de la margen derecha, la justicia social y el equilibrio entre los barrios. Como el PSOE no quiere "pasar a la historia porque fuimos el grupo político que no quiso esta bandera", ha decidido cambiar el sentido de su voto y porque además considera que puede tener el consenso político y social que requiere, dado que cuenta con apoyo mayoritario de la corporación que, al fin y al cabo, representa a la ciudadanía. Otros que tiran de argucia argumental.

Unidas Podemos ha sido el único grupo que ha mantenido la misma postura. Ni siquiera con referendum su voto habría sido a favor, sino abstención. Cadenas ha lamentado que este asunto salga adelante "con calzador" y que la corporación haya dado "un paso atrás", porque considera que no es un clamor en la calle, ni una prioridad. "Nos quedamos solas por ser coherentes", ha defendido.

Vélez no puede estar más contento, por el revulsivo que ha provocado con su moción y que ha llevado a que Badajoz tenga su bandera, aunque ha lamentado que podría haberla tenido en octubre. A Cadenas le ha lanzado que aún no se sabe quién izará esta enseña, puede que incluso un gobierno del que Unidas Podemos forme parte.

Tras la votación, Gragera ha dado la "enhorabuena" a la corporación porque carecer de bandera era "una anormalidad extraña".