El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, niega que estén disponiendo de una forma "arbitraria" de las jornadas extraordinarias, como ha denunciado Aspolobba, sindicato mayoritario en la Policía Local.

En respuesta a la información que ha publicado hoy este diario, Gragera, ha apuntado que en la bolsa de servicios extraordinarios voluntarios solo están cuatro efectivos y a ellos se les están asignando. "No puedes obligar a quien no está en la lista a hacer servicios voluntarios, entonces no entiendo la denuncia de Aspolobba".

En concreto, este sindicato critica que se haga uso de estas jornadas cuando la mayoría de los policías tienen pendientes de cumplir parte de las cinco jornadas obligatorias incluidas en su complemento específico. A este respecto, el alcalde ha señalado que la planificación de los cinco festivos se hace a lo largo de una anualidad completa y aquellos que son servicios extraordinarios voluntarios dependen de que los agentes se apunten a una bolsa "y los que están apuntados son los que son y son a los que se les llama, no puedo obligar a nadie a hacer un servicio voluntario si no quiere hacerlo, me sorprende que planteen esto, porque es algo absolutamente lógico".

Gragera ha realizado estas declaraciones durante su visita a las obras del parque de la calle Teresa Istúriz, en San Roque, donde se ha instalado un gran juego infantil con forma de barco pirata. El alcalde calcula que el parque, que sigue vallado y donde falta por colocar el césped artificial sobre la base de caucho, podría estar terminado esta misma semana. También ha visitado las obras de sustitución de la red de agua de la avenida Ricardo Carapeto, en la misma barriada, que podrían estar terminadas en dos meses y medio.