El liderazgo de Ignacio Gragera en el PP local no está en entredicho, al menos en lo que al tema de la bandera de la ciudad se refiere. Lo que sirvió a los populares el pasado mes de octubre para rechazar el diseño que había propuesto la comisión de expertos, hoy ya no vale. Gragera ha sabido doblegar la postura de sus nuevos compañeros de partido para imponer su criterio: Badajoz tendra bandera, con el diseño acordado, al menos en su aprobación inicial. Hoy el pleno del ayuntamiento ha aprobado la moción del concejal no adscrito, Alejandro Vélez, para adoptar el acuerdo y, como tiene que hacerse a través de una propuesta de alcaldía, el alcalde la llevará al próximo pleno, el de abril, que será el último de este mandato, para que la apruebe provisionalmente y sea la nueva corporación que resulte de las elecciones del 28 de mayo, la que dé el visto bueno definitivo, pues se tiene que abrir un plazo de 30 días para alegaciones. La moción de Vélez se ha aprobado con 14 votos frente a 13 (PP, Cs y Vélez frente a PSOE y Unidas Podemos).

Esta ha sido la argucia argumental que Gragera y populares se han buscado para casar sus criterios y que pueda sostenerse con los que defendieron en octubre. Hay que recordar que la propuesta de bandera que se llevó entonces al pleno no salió adelante porque votaron en contra PP, PSOE y Unidas Podemos. Gragera, que en aquel momento pertenecía a Ciudadanos, mantuvo una defensa a ultranza de la propuesta de la comisión de expertos. Un mes después se pasó al PP. Este cambio dio pie a Vélez para volver a llevar el debate al pleno a través de una moción. Lo ha hecho hoy. El portavoz del grupo popular, Antonio Cavacasillas, justificó hace casi cinco meses que la propuesta de bandera no se podía apoyar porque carecía de consenso políticio y social, a pesar de que su propia concejala, la de Cultura, Paloma Morcillo, estaba al tanto de los trabajos de la comisión de expertos. Hoy Cavacasillas se la ha tragado doblada. El primer teniente de alcalde ha comenzado diciendo que nunca han estado en contra de la bandera y, de hecho -ha afirmado-, en este tiempo han estado reuniéndose con asociaciones que tienen algo que decir al respecto. La conclusión a la que han llegado es que "sería interesante" iniciar el trámite de aprobación y recoger propuestas en el periodo de exposición pública para que sea la próxima corporación la que la apruebe definitivamente. Ha abierto la puerta y el alcalde la ha empujado de par en par al manifestar que siempre ha sido partidiaro de respetar el trabajo de la comisión de expertos. Pero no ha querido despegarse del todo del sentir de su nuevo partido, cuando ha defendido que entiende su postura de que es necesario contar con un consenso social y político. Un consenso que se puede dar ahora por la proximidad de las elecciones. Tan rebuscado ha sido el razonamiento que el propio Vélez ha creído entender que el alcalde y el PP se oponían a su moción. El alcalde ha tenido que insistir en que su voto es a favor. "Le hemos dicho que sí", ha repetido Gragera. "El tiempo es otro y ahora sí se dan las condiciones del PP, habrá consenso político porque van a ser dos las corporaciones que van a aprobar la bandera, por un cuestión de plazos, y habrá unas elecciones de por medio para el que quiera pueda llevar en su programa la bandera por bandera", ha justificado el alcalde. Este bandazo en la cuestión de la bandera ha llevado al portavoz municipal socialista, Ricardo Cabezas, a criticar "el papelón" interpretado por el alcalde y el grupo popular. "Menudos actores", les ha dicho. Por su parte, los socialistas han propuesto al debatir la moción de Vélez que en la comisión de expertos se integrase un cronista oficial y algún representante de la Universidad de Extremadura. La más coherente en su argumentación ha sido la portavoz municipal de Unidas Podemos, Erika Cademas, quien ha insistido en las mismas razones que expuso en octubre, en que no existe consenso social y que la bandera "no es un clamor de la ciudadanía". Como tampoco se ha mostrado de acuerdo con la propuesta lanzada por el PSOE sobre la composición de la comisión de expertos, que considera precipitada y ha tachado de "ocurrencia". En definitiva: Badajoz tendrá bandera y será la misma que presentó la comisión de expertos, de color carmesí, con león rampante dorado sobre columna plateada y debajo unas ondas de plata que simbolizan el río Guadiana. Ese será el diseño que el alcalde llevará al último pleno y que, de contar con los votos que hoy ha tenido, se aprobará, de manera provisional. Por algo hay que empezar. También en octubre hubiese sido una aprobación provisional. Consorcio El pleno también ha aprobado, como estaba anunciado, por unaminidad, el Consorcio del Casco Antiguo de Badajoz, que ahora requiere el visto bueno de la Diputación y de la Junta de Extremadura. Asimismo, la corporación al completo ha apoyado conceder el titulo de Hijo Adoptivo al empresario portugués Rui Nabeiro, de manera póstuma, pues falleció hace nueve días, a los 91 años. Se hará en un acto oficial con presencia de su familia, a la que la corporación hoy ha transmitido el pésame con este acuerdo, así como a los vecinos de Campomayor. Tras la votación, todos los concejales se han puesto en pie y han aplaudido. Por unanidad se ha aprobado también la nueva Ordenanza de uso y protección de las zonas verdes y el arbolado urbano de Badajoz, que fue una propuesta de la asociación Adenex, que hicieron suya el PSOE y Unidas Podemos y cuyo resultado ha sido una norma consensuada por todos los grupos políticos con representación municipal. El orden del día ha incluido además una moción de Unidas Podemos, que se ha aprobado con los votos del grupo proponente, los del PP y Ciudadanos, y la abstención del PSOE y de Vélez, para constituir un Consejo Municipal del Carnaval, en el que estén representados todos los grupos carnavaleros, servicios municipales y sectores económicos implicados. El PP le ha añadido una transaccional para comprometer una aportación presupuestaria de la Junta de Extremadura y la Diputación de Badajoz: 400.000 euros al 50%, que es el presupuesto que ya aporta el ayuntamiento. Hay que recordar que la diputación no concede ninguna subvención a esta fiesta, declarada de Interés Turístico Internacional, mientras que la Junta ha aportado 19.000 euros en esta edición (4.000 en las anteriores).