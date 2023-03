Dos metros de distancia y medio siglo separaban a Elena, 18 años, y Soledad, de casi 70, pero ninguna de las dos tuvo reparo en mover el esqueleto cuando sonaron las primeras notas de la ‘Despechá’ de Rosalía. Ambas disfrutaron ayer del primer día de la Feria de los Mayores en Ifeba en lo que fue una inauguración multitudinaria. En las instalaciones no cabía un alfiler.

El alcalde de la ciudad, Ignacio Gragera, se mostró satisfecho porque «a pesar de la difcultad de organizar una feria tan multidisciplinar y tan importante, la ilusión del visitante se contagia y es motivo de felicidad». José Vicente Granados, director del Sepad, se congratuló de que jornadas como esta luchen contra el edadismo y Francisco Mendoza, Delegado de Gobierno en Extremadura, destacó el papel de la feria como escaparate perfecto para lanzar nuevos retos en cuanto a políticas para la tercera edad se refiere. Calificó esta cita de «imprescindible» porque «mayores seremos todos» y «hay que reconocer y garantizar su dignidad», afirmó.

A las once de la mañana se realizó la apertura de puertas pero los autobuses llegaron antes. Centenares de mayores de 65 esperaban a las puertas. Clemencia Blázquez era una de ellas. Natural de Monterrubio de la Serena, hizo 172 kilómetros para estar en la inauguración «porque no vengo desde la pandemia y estaba deseandito de volver». Caso contrario era el de Kiko Tardío, de Bodonal de la Sierra, que se estrenaba en la feria con mucha ilusión. «En mi autobús hemos venido 56 personas. Yo vengo sobre todo a ver a las bailarinas de la danza del vientre», decía en la entrada del recinto. Marisa González, pacense, iba vestida de extremeña. «Cuando me jubilé me apunte a los Coros y Danzas y hoy vengo a bailar con mi grupo del centro de mayores de La Paz».

Las actividades para los mayores se cuentan por cientos pero una de las que más cola tenía era el stand de la academia CEM de Badajoz, que daba servicio de peluquería y estética gratuito a los asistentes. «Hemos traído a diez alumnos del centro y estaremos todo el fin de semana poniendo más guapos aún a los mayores que lo deseen» explicaba su responsable, Loli López.

La gran pista de baile estuvo ocupada durante todo el día con clases de ejercicio físico y actuaciones. Uno de los momentos estrella del día fue el reparto de cocido extremeño, momento en el que los mayores hicieron cola y se sentaron a compartir mantel y conversaciones. Los puestos de venta de dulces tradicionales hicieron ‘su agosto’ a la hora de la siesta, cuando el cuerpo pedía café y azúcar.

En la jornada de hoy destacan el concierto de la ganadora de la Lámpara Minera 2022 Esther Merino a las 17.00 horas en la pista de baile así como la masterclass de baile en línea de la mano de un centro de mayores a las 18.30 h.