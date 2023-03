Antes de las próximas navidades el entorno del palacio de Godoy, situado detrás de la rotonda de los Tres Poetas, se habrá convertido en un nuevo espacio conquistado a la ciudad dotado de aparcamientos en superficie en la explanada, zonas verdes y rincones de esparcimiento en la conexión de las calles Joaquín Costa y Porrina de Badajoz. Ese es el cálculo temporal que hace el concejal de Gabinete de Proyectos, Turismo y Patrimonio Histórico, Jaime Mejías, una vez que han comenzado las obras, largamente anunciadas. De momento han instalado la caseta de obra y han colocado el vallado de la calle Joaquín Costa. Los trabajos se adjudicaron a Imesapi con un plazo de ejecución de 10 meses, pero el concejal calcula que estarán acabados antes del 30 de noviembre. «Nuestro objetivo es terminarlos antes de Navidad», remarca Mejías.

En una primera fase se finalizarán los derribos que quedaron pendientes con un contrato anterior, al que renunció la adjudicataria por el incremento de los costes tras la aparición de amianto, un material contaminante que requiere un tratamiento especializado. Aún faltan por demoler edificaciones anexas al edificio del palacio, donde tienen su sede la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) y la de Artes y Oficios Adelardo Covarsí. Ambos centros de enseñanza están pendientes de traslado. La retirada del amianto requiere el permiso de la Junta de Extremadura, que el concejal espera que llegue hoy. Para no interferir en el desarrollo de las clases de la EOI, la intención es hacerlo aprovechando las vacaciones de Semana Santa y así se lo han trasmitido a la dirección del centro.

Tras culminar los derribos, empezará la construcción del aparcamiento en superficie, que contempla medio centenar de plazas para coches y una decena para motos en la explanada del palacio, cuyo muro perimetral ya se demolió. El concejal destaca que es la parte más importante del proyecto.

La siguiente fase será el ajardinamiento de todo el entorno. A través del espacio que deja libre la demolición de edificaciones se conectarán las calles Joaquín Costa y Porrina con una rampa accesible y gradas en la subida que servirán de asientos, espacios verdes y fuentes, para disfrute de los alumnos y de los ciudadanos en general. El proyecto contempla además plataforma única en la calle Porrina de Badajoz desde Pajaritos hasta Chapín, que se ejecutará en verano, porque en esos meses se reduce el tráfico de vehículos y no hay alumnos.

El parking en superficie estará en altura e integrado con el entorno, pues será abierto, para lo cual se eliminará la entrada con cancela que ahora existe. Contará además con parada de autobús y bases de bicis eléctricas y normales, para que este espacio funcione como un ‘intercambiador modal’ planteado como acceso al Casco Antiguo, tan necesitado como está de plazas de aparcamiento.

El edificio es propiedad del ayuntamiento, que lo tiene cedido a la Junta para la EOI, cuyo traslado está previsto al Hospital Provincial, aunque no será a corto plazo. Aprovechando la partida de la baja en la adjudicación del contrato del proyecto de mejora del entorno, el ayuntamiento quiere adecentar la fachada. La obra se licitó en 677.000 euros y se adjudicó por 600.000. La idea es retirar los aparatos de aire acondicionado a la cubierta y enfoscar y pintar la fachada respetando la imagen original del edificio. «Nuestro objetivo no es solo la obra del entorno, que es fundamental, sino en el propio palacio, pues el proyecto quedaría cojo si no se adecentase el edificio», precisamente ahora que se ha puesto al descubierto tras el derribo del muro.