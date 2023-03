Un total de 21 ilustraciones conforman la primera exposición de la joven artista Julia Berjano, que ha reunido sus obras favoritas, en las que refleja cómo se ha ido sintiendo a lo largo de su vida. El nombre, ‘Twins in Paradise’ (gemelas en el paraíso), es una especie de parodia, explica Julia, que tiene una hermana gemela, y, cuenta que “muchas veces nos han unificado a las dos como si fuéramos la misma persona”. Aunque los dibujos muestran historias diferentes entre ellos, “sentimientos míos lo cuentan todos” señala.

Las obras de la exposición son dibujos digitales inspirados en las emociones de la artista, en sus series de anime preferidas, como 'Evangelian' o 'Madoka Mágica', y en su mangaka favorito Inio Asano, que le parece "increíble", artísticamente hablando.

Aunque estas obras siguen todas la misma línea, indica que su estilo “es la influencia de muchas cosas, nunca hago un estilo cien por cien manga, cien por cien realista o cien por cien cómic”. Lleva desde los 11 años con el dibujo digital, porque le gusta más el resultado y lo considera más profesional, aunque fue con 13 años cuando comenzó a hacerlo de forma más seria desde un ipad.

Julia recuerda que dibuja desde que pudo coger un lápiz, pero es la primera vez que realiza una exposición. Afirma que siempre se ha negado a dar clases de pintura porque de toda la vida le ha servido más hacer las cosas a su manera. Ha asistido a talleres de pintura y acudió durante un año a la Escuela de Artes y Oficios Adelardo Covarsí, pero "no me gustaba nada". Además, señala que "quieras o no, tú eres capaz de buscar lo que quieres aprender", aunque este año ha empezado a ir a una academia de dibujo, y le están enseñando cosas con las que no se manejaba tanto. Con solo 16 años tiene claro que le gustaría dedicarse a la pintura o a algo que esté relacionado con el arte. Tiene un perfil de Instagram en el que cuenta con más de mil seguidores (@vomitchan_) y que de vez en cuando actualiza con sus nuevos dibujos e ilustraciones. Actualmente cursa primero de bachillerato en la modalidad de artes plásticas en el Instituto Reino Aftasí de Badajoz, y cuenta que es el año en el que mejor está en el ámbito escolar porque está relacionado con lo que verdaderamente le gusta y le apasiona, que es el arte.

La exposición se muestra en la sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés en horario comercial, de diez de la mañana a diez de la noche, hasta el día 31 de marzo.