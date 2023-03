Como forma de agradecimiento y en homenaje a su abuela, nace la exposición de retratos de Oihane Ayo, ‘Generaciones’. Centrada en las expresiones fáciles, rostros y similitudes y diferencias entre generaciones, muestra el paso del tiempo. “Lo que deja mi abuela, a mi madre, a mi hermana y a mí, y bueno, los futuro hijos que a lo mejor tenga yo o mi hermana” señala Ayo.

El proyecto se compone de 38 fotografías en blanco y negro de cuatro núcleos familiares diferentes, entre los que se encuentra el de la propia autora. En concreto, en la RUCAB expone los retratos de las mujeres, de su familia (su hermana, su madre y su abuela) y de otra más, “he puesto las que más me mueven” indica la fotógrafa, ya que al tratarse de una sala pequeña no ha podido mostrarlas todas. En un futuro le gustaría llevar ‘Generaciones’ a más sitios, ve que a la gente le está gustando mucho y se ha “quedado con la espinita” de no haberla podido exponer al completo en Badajoz.

Los retratos fueron tomados hace cuatro años, antes de la pandemia. Ahora la abuela de Oihane tiene 97 años, está perfectamente, y, aunque no se acuerda de cuando le sacaron las fotografías “le gustó mucho verse ahí”, señala la fotógrafa, que cuenta que su abuela es como una madre para ella.

Ayo ha realizado estudios relacionados con la fotografía en Badajoz, Cáceres y Madrid, donde finalizó e hizo las prácticas. Aunque sobre todo hace reportajes familiares o de pareja, siempre muy naturales y dejando atrás posados, lo que más le gusta son los retratos, los proyectos personales como este. Indica que “te dan más vidilla, es un proyecto tuyo, que sale de dentro de tus sentimiento, de tu familia, es algo muy especial”.

Aunque actualmente Oihane no se dedica al cien por cien a la fotografía, se está abriendo camino para poder hacerlo de aquí a un año “es lo que me mueve y lo que al final todo el mundo quiere, ser feliz en lo que trabaja, y es un poco complicado, pero yo creo que voy por el buen camino” afirma.

La exposición ‘Generaciones’ se puede visitar hasta el día 31 de marzo en la Residencia Universitaria de Fundación CB (RUCAB) y es de entrada libre.