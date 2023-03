Se avecinan oportunidades y un nuevo impulso para la revitalización y recuperación del centro histórico. Es lo que espera el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, que traiga el Consorcio del Casco Antiguo, cuyo convenio, estatutos y memoria económica serán aprobados por el pleno municipal este mismo mes. Es el trámite previo a su constitución oficial, que también debe recibir el visto bueno del pleno de la Diputación de Badajoz y del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. El siguiente paso será la firma del convenio por parte de las tres administraciones y entonces echará a andar. Gragera confió en que no se retrase más allá de abril.

Sin embargo, la institución provincial señaló que será «complicado» que el convenio y estatutos del consorcio se lleven al pleno de marzo, pues, hasta este jueves, la diputación no había recibido el expediente. Mientras que las corporaciones municipal y provincial no los validen no podrán pasar por el Consejo de Gobierno de la Junta, que, una vez tengan luz verde, los someterá a su aprobación en un plazo aproximado de 15 días, según la Consejería de Economía y Hacienda.

Las mismas fuentes insistieron en el «compromiso claro» del Gobierno regional con la creación de este consorcio y su voluntad de que se ponga en marcha «lo antes posible y así mejorar la vida de los vecinos a través de la recuperación integral de su casco antiguo e incentivar la llegada de nuevos inquilinos, sobre todo jóvenes, que puedan desarrollar allí su proyecto de vida».

Como ya informó este diario, el Consorcio del Casco Antiguo será de adscripción municipal, por lo que es al Ayuntamiento de Badajoz al que le corresponde aportar un mayor porcentaje de fondos: el 49% (400.000 euros). La Junta contribuirá con el 43,5% y la diputación, con el 7,5% restante. De momento, como también avanzó este medio, la única partida concreta fijada son los 226.000 euros anuales que se destinará a gastos de personal.

El consorcio contará con una plantilla fija compuesta por un gerente, un arquitecto, un arqueólogo, un administrativo y un técnico jurídico-económico. La intención es que sea personal propio de las administraciones, pero si no es posible cubrir todos los puestos, se abrirá un proceso selectivo público para contratar estos perfiles profesionales. La sede, hasta que encuentre la definitiva, estará en el ayuntamiento.

Sobre el presupuesto, Gragera dijo que no se partirá de una cifra inferior a los «700.000 u 800.000 euros», que podrá variar en función del plan plurianual que se establezca. Para el alcalde, lo más importante es que el ayuntamiento ya no actuará «en solitario» y únicamente con «ayudas puntuales» en la recuperación del Casco Antiguo, sino que a través del consorcio y con la participación de la Administración regional y provincial se «maximizarán» las oportunidades de obtener fondos europeos, pues se contará con más presupuesto para cofinanciación y, por tanto, se optará a convocatorias que supongan una mayor inyección económica. «Pueden ser entre 2 y 4 millones para invertir exclusivamente en el Casco Antiguo cada año», calculó el alcalde. Quizás más. «No nos ponemos límite», añadió.

El consorcio tendrá un consejo rector, presidido por el alcalde de Badajoz y el titular de la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda (ahora mismo Gragera y Leire Iglesias), que será el que establezca el plan de actuaciones a desarrollar de cara a 2024, contando con las mesas técnicas, en las que estará representada la sociedad civil a través de asociaciones y colectivos. «Ahora tenemos que realizar una planificación estructurada, analizada y, sobre todo, presupuestada de lo que se quiere hacer con el casco histórico», señaló el alcalde.

Los objetivos del consorcio no solo se centrarán en el ámbito de la recuperación patrimonial, sino también en el social y turístico.

«No ha sido un camino fácil, porque nos hemos encontrado con negativas y obstáculos», reconoció sobre el proceso para constituir el consorcio Gragera, quien quiso reconocer públicamente «la labor callada y los años de liderazgo» del concejal de Turismo Histórico y Patrimonio y de su equipo, así como las adhesiones de las asociaciones del denominado G-7, a quienes agradeció su respaldo que, según dijo, fue fundamental para que la Junta y la diputación se sumaran. El alcalde lamentó que el Gobierno central no haya querido formar parte de esta entidad, aunque confió que, tras las elecciones generales, la situación revierta. H