Vuelven los colores y las canciones del Carnaval a la capital pacense tres semanas después del fin de la fiesta, de la mano de la asociación de Down Badajoz. El próximo viernes 17 se celebra el IX Festival Murguero, que contará con la participación de los grupos Pa 4 Días, A Contragolpe, Marwan, Los Guadalupines, Los Noveleros, La Castafiore y Al Maridi, los ganadores del concurso de murgas de este año.

El evento tendrá una duración de cuatro horas y media aproximadamente. Tanto las murgas que actuarán como los presentadores lo hacen de forma desinteresada para colaborar con la asociación. Las entradas tienen un precio de ocho euros y son un donativo para la asociación. Se pueden conseguir tanto en taquilla del propio palacio de congresos, como en la asociación de Down Badajoz (Avenida María Auxiliadora, 2), pero se recomienda tenerlas reservadas con anticipación al festival.

Además, hay una fila cero con un número de cuenta donde las personas que así lo deseen puedan realizar una donación. Los fondos recaudados están destinados a la realización y refuerzo de actividades y talleres con los chicos y chicas de la asociación, así como para apoyo a las familias. De esta manera consiguen cubrir todos los gastos que no cubre la administración.

La celebración de este evento tiene dos objetivos fundamentales, dar visibilidad a las personas con síndrome de Down con motivo de su día mundial, que es el 21 de marzo, y publicitar el Carnaval de Badajoz. «Es muy bonito, porque además, es unir algo muy significativo como es el carnaval de aquí, con algo muy especial, que es todo lo que gira en torno al síndrome de Down y a nuestra entidad» Señala Anabel Parra, directora de Down Badajoz.

Las murgas se muestran «encantadas» de participar en un festival como este. Juan Pablo Sánchez forma parte de Pa 4 días, lleva 18 años en el mundo del carnaval y son primerizos en este acto, les han invitado en otras ocasiones, pero por diferentes compromisos no pudieron asistir. Este año lo han priorizado por el cariño que le tienen a la asociación, y, además, asegura que «se celebra en un entorno estupendo».

Al Maradi, ganadores del primer premio del concurso de murgas de este año, son veteranos en el Festival Murguero. Han participado en todas las ediciones menos en una, y porque no tenían a todos sus músicos. «Nos gusta mucho ir porque, además, es algo solidario y en la murga es una actuación que tenemos siempre marcada después de carnavales en el calendario» afirma Alejandro Martín , componente de la murga.