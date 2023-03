La segunda edición de la Recreación Histórica de Badajoz, que se celebra la próxima semana, entre el miércoles 22 y el domingo 26 de marzo, quiere rescatar la memoria de las víctimas civiles. Lo hará el domingo, al terminar la escenificación de la retirada de las tropas francesas en la plaza Alta, cuando la organización dará lectura al listado de hombres y mujeres que perdieron la vida a manos de las tropas aliadas cuando liberaron la ciudad en abril de 1812. Son 186 víctimas, de algunas se conocen los nombres, la edad y el lugar donde sus cuerpos fueron hallados, de otras solo apenas unos datos, los que aparecen en los archivo diocesanos, que ha revisado y rescatado la Asociación Histórico Cultural de Recreadores de Badajoz Baluarte (Arba), que organiza la recreación con el Ayuntamiento de Badajoz. El domingo, tras el acto de homenaje al pueblo de Badajoz y todos los caídos en la contienda, se interpretarán los himnos nacionales de Portugal, Inglaterra, Francia y España.

El programa definitivo de esta segunda edición, que se centra en 'El asalto de Picton', lo han presentado este miércoles en las Casas Mudéjares el concejal de Turismo y Patrimonio Histórico, Jaime Mejías, el presidente de Fundación CB, Emilio Vázquez, y Luis Pacheco, de la asociación Arba.

Pacheco ha explicado los actos y en referencia a los que se desarrollarán el domingo en la plaza Alta, ha mencionado que se trata de "devolver justicia y memoria a los grandes olvidados". Por un lado, pretenden hacer justicia con un regimiento alemán que estuvo defendiendo la muralla la noche del asalto, "que fue el gran olvidado". De hecho, según ha apuntado, fue defenestrado por el propio Napoleón, que lo culpó de la pérdida de la plaza, que estaba en manos francesas y fue liberada por los aliados. Los integrantes de este regimiento perdieron la vida en la Alcazaba defendiendo su posición. Hubo un juicio y recuperaron su honor. "Y nosotros queremos recuperar su memoria".

Por otro lado, el domingo se hará justicia "al pueblo de Badajoz, nuestros paisanos, que fueron las grandes y auténticas víctimas" cuando los ejecutaron los aliados. Fueron censados para ser enterrados. "Esta memoria de paisanos nuestros hay que recuperarla", ha subrayado Pacheco, quien ha aprovechado para reclamar al ayuntamiento que conjuntamente coloquen un monolito o una placa con los nombres de estas víctimas, que se podría ubicar en los Jardines de la Galera, donde se recuerde a aquellos que "perdieron la vida injustamente en un horror como es la guerra". "Esta recreación trata también de explicar que la guerra siempre es un horror y que los mandamases y responsables pueden conducir a pueblos enteros a la devastación por rencillas personales de poderes y quien termina sufriendo gravemente es el pueblo". En eso quieren hacer hincapié: "Que no se mire la recreación como jugar a la guerra, sino como una herramienta didáctica de la que podemos obtener grandes conocimientos".

Con narrador

Como ya avanzó este diario, el programa se iniciará el miércoles 22 con una conferencia a cargo de Jacinto J. Marabel sobre 'El asalto de Pictón' en las Casas Mudéjares, para poner en situación histórica los hechos que se van a narrar. El viernes tendrá lugar la recepción de los recreadores foráneos, pertenecientes a la Asociación Napoleónica Española, que otorga el sello de calidad y distinción a las recreaciones. Los recreadores de fuera estarán repartidos entre el campamento que se montará en la Alcazaba, el albergue El Revellín y otros que se han buscado por su cuenta hotel. El fin de semana se desarrollarán los actos oficiales. En esta segunda edición habrá dos recreaciones (el sábado y el domingo), el campamento de época, un desfile de recreadores y un acto de clausura. Toda la acción se desarrollará en el Casco Antiguo y, a diferencia de la primera edición, este año no habrá desfile de las fuerzas armadas. Durante las escenificación habrá un narrador de los hechos que se recrean, que se retransmitirán por 'streaming' y gradas en la Alcazaba (en dos escenarios) y en la plaza Alta.

Pacheco ha destacado que la recreación será dinámica, a diferencia del año pasado, cuando las contiendas fueron estáticas. Esta vez se van a desplazar. La batalla del sábado comenzará en el parque de la Legión a través del camino cubierto, por la puerta del Alpéndiz. Una vez que se toma la puerta habrá un receso para reubicar al público dentro de la Alcazaba y comenzará el segundo acto que llevará el combate a través de las dos explanadas: la frontal al aljibe y la que se utiliza para los conciertos. El domingo las escenificaciones tendrán lugar en la plaza Alta por la mañana (11.00 horas) para facilitar que los recreadores que proceden de lejos (Canarias, Vitoria y Gran Bretaña) puedan regresar pronto a los lugares de origen.

En principio, participarán 177 recreadores censados, a los que habría que sumar los civiles de la época, que no llevan armas y no se tienen que comunicar a la Delegación del Gobierno y la Guardia Civil. Algunos llegarán por su cuenta y se pagan el alojamiento. También hay 35 portugueses más que están pendientes de la autorización porque la GNR requiere un documento de la Guardia Civil que los autorice a cruzar la frontera con armas. Pacheco ha comentado que Badajoz tiene atractivo para más recreadores por el buen desarrollo de la primera edición. "Yo creo firmemente que la recreación de Badajoz puede consolidarse y crecer mucho", ha vaticinado, pero dependerá de los medios disponibles. Finalmente este año no habrá recreadores franceses ni alemanes.

30 kilos de pólvora

De nuevo habrá pólvora, cuyo gasto sufraga Fundación CB. Se utilizarán 30 kilos y cartuchos de 6 gramos. Como en todo, con la guerra de Ucrania su precio ha subido. En relación al ruido de las detonaciones, tanto el concejal como Pachecho han querido hacer hincapié en que se han adaptado los horarios de las recreaciones para causar menos molestias a los ciudadanos que viven en el entorno. También se han buscado ubicaciones que eviten cortes de tráfico.

Mejías ha destacado que el ayuntamiento pretende que haya siguientes ediciones de la Recreación de los Sitios para que esta iniciativa forme parte del calendario de actividades de la ciudad. "No en vano Badajoz es una de las ciudades más ricas de España y de Europa en patrimonio abaluartado y esto nos permite cambiar de escenario, de decorado y de temática en cada edición de cada recreación histórica". Pacheco ha recordado que el germen de esta iniciativa hay que reconocerlo a la Asociación Cívica Ciudad de Badajoz, con su presidente, José Manuel Bueno, ya fallecido. Y su objetivo era y es "crear una herramiento didáctica" para mostrar a los propios ciudadanos de Badajoz y a los que proceden de fuera "cuál es nuestra historia y nuestro patrimonio". Cada edición se recrea un pasaje de la Guerra de la Independencia. Para la próxima, en Arba están pensando en otro asalto para despistar defensas que se produjo donde el instituto Castelar, en el baluarte de San Vicente, protagonizado por una quinta división, formada de portugueses. "Si tenemos suerte y seguimos contando con apoyos institucionales, quizá el próximo año podamos seguir contando nuestra historia".