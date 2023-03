El restaurador brasileño afincado en Badajoz Ricardo Pereira Kantowitz (Sao Paulo, 1979) retrata al Amarrao en el cartel de la Semana Santa de Badajoz 2023. Con el título 'Fue por ti', Kantowitz pinta la "mirada de mansedumbre" del Cristo de la Humidad y Paciencia de la Hermandad de la Soledad en tonos grises y marrones, enmarcada en escarlata, iluminada por las velas en el momento de la recogida.

El resultado se ha desvelado este martes, en las Casas Consistoriales, donde el cartel ha sido presentado por el presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Badajoz, Cayetano Barriga, y el alcalde, Ignacio Gragera.

En el cartel todos los detalles están cuidados. Además de la imagen del Cristo, en la esquina inferior aparecen los perfiles de monumentos que identifican a Badajoz (la Alcazaba, la ermita de la Soledad y el campanario de la catedral) y el autor ha colocado expresamente la palaba 'Santa' que sigue a 'Semana' sobre estos símbolos de Badajoz, para nombrarla como 'ciudad santa'.

Desde hace tres ediciones, la agrupación encarga la confección del cartel de Semana Santa a un artista para que sea una "obra única", firmada a ser posible por un extremeño o con vinculación a esta región. Barriga ha destacado que los autores tienen "libertad de creación" para aportar su visión de la Semana Santa de Badajoz. Este año el cartelista elegido ha sido el restaurador que lleva casi dos décadas trabajando en Badajoz. Licenciado en Bellas Artes, con un Máster en Conservación y Restauración de Obras de Arte, en su currículum figuran numerosos trabajos de restauración de imágenes que procesionan las cofradías de la capital pacense, entre ellas precisamente la del Amarrao, también la Virgen de la Esperanza de San Andrés, el Cristo del Prendimiento de la Oración en el Huerto (de la que va a ser pregonero este año) y la Virgen de los Dolores. No solo eso. Como imaginero, dos de sus obras desfilan en la Semana Santa de Badajoz. Como dato anecdótico, Barriga ha recordado esta mañana que Kantowitz ha conseguido averiguar la autoría de obras que hasta ese momento se consideraban anónimas. Además de restaurar, este artista esculpe y pinta "y lo hace todo bien", según el presidente de la Agrupación de Cofradías.

Durante la presentación, el autor ha expresado que el encargo del cartel de Semana Santa "ha sido para mí uno de los más bonitos de mi trayectoria profesional". Kantowitz ha señalado que la confianza de los cofrades "es muy difícil", porque "cada uno tiene sus vivencias personales y sus recuerdos con la Semana Santa, cada cual ha tenido su momento de trascendencia, de hincarse de rollidas delante de las imágenes espléndidas que tenemos en Badajoz". Por eso, cuando asumió este compromiso, tenía claro que no sería una tarea fácil "porque no sería posible agradar a todos". Pero también sabía desde un primer momento qué quería plasmar: "Como si de una clarividencia se tratase, vi el rostro del Amarrao, como es conocido entre los cofrades esa talla tan singular y muy devota en Badajoz", que él mismo restauró hace unos años y con la que trabajó posteriormente para realizar el misterio completo que representa el momento de la flagelación de Jesús.

Todo ello ha llevado al artista a mantener con esta imagen "una relación muy íntima". "A lo largo de mi carrera he tenido entre mis manos numerosas obras de arte, de grandes maestros, obras sublimes, tanto en pintura como en esculturas, con la sagrada imagen del Señor, pero ahora me toca a mí plasmar ese rostro, con esa mirada, y os puedo asegurar que las sensaciones son muy distintas, porque no es un dibujo cualquiera sino el rostro de la representación del hijo de Dios".