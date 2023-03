La Asociación de Costaleros y Capataces San José no podrá cumplir este año una de sus aspiraciones: volver a sacar en procesión a San José por las calles del Casco Antiguo de Badajoz coincidiendo con su festividad. Aunque a través de sus redes sociales había anunciado que el patrón del barrio recorrería de nuevo el centro histórico, tras 9 años sin hacerlo, el próximo 19 de marzo, su presidente, Ricardo Becerra, informó ayer de que el Arzobispado de Mérida-Badajoz no ha autorizado finalmente la salida de la imagen.

La asociación, aunque no comparte la decisión, la respeta, según aseguró Becerra. Fuentes del arzobispado explicaron que las razones para no autorizar la procesión de San José son dos: la primera es que solamente puede solicitar una asociación de fieles pública (parroquias o cofradías, y no una privada, como la de costaleros y capataces; y la segunda, que la petición se ha cursado con solo 15 días de antelación. No obstante, ambas partes han acordado mantener un encuentro tras Semana Santa para estudiar la posibilidad de que San José procesione en su día por el Casco Antiguo en 2024.

La intención de la Asociación de Costaleros y Capataces era sacar en andas una imagen del santo de la iglesia de la Concepción. Antiguamente, la que desfilaba era una talla del convento de las Adoratrices, pero precisamente el temor a que sufriera daños (es complejo bajarla del lugar del templo donde permanece habitualmente) fue lo que hizo que el patrón del Casco Antiguo procesionara en 2014 por última vez por sus calles.