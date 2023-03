La idea bulle en sus cabezas desde hace mucho tiempo, años. A finales de 2017 anunciaron la iniciativa. Ahora ya tienen terreno en Las Vaguadas, un promotor interesado y hasta un diseño sobre plano. Un grupo de jubilados, en su mayoría de Badajoz, aunque también de Cáceres, Mérida y Villanueva de la Serena, ha puesto en marcha el proyecto de viviendas colaborativas Convivium.

En el grupo están Carmelo Sayago, Carmen Rubiales y Marisol Sancho, entre otros. El proyecto, en el que inicialmente hay una docena de personas implicadas, está dirigido a personas autónomas con edades entre 55 y 75 años. El próximo martes, 14 de marzo, a las 17.30 horas, convocan a los interesados en la Residencia Universitaria Hernán Cortés.

La idea es construir un edificio de tres alturas con viviendas en propiedad que contará con espacios y servicios comunes en cooperativa que respondan a las necesidades de personas mayores (salón multiusos, comedor, lavandería, cocina, zona de atención médica, con fisioterapia y gimnasio, piscina y amplios jardines), cuyos gastos serían compartidos. Cada apartamento contará con salón y cocina office, dormitorio (para una o dos personas) y baño adaptado. Calculan que podrían resultar 20 viviendas y cuentan con obtener colaboración del Sepad si el proyecto reúne las condiciones que establece para la atención de mayores.

Marisol Sancho apunta que el proyecto inicial «no se ha movido en absoluto». «Somos un grupo de personas que pretenden convivir autogestionados, somos nosotros para nosotros», con solidaridad y participación, palabras que son la base del futuro inmediato al que aspiran y que, según sus promotores, no existen ahora en las residencias de mayores. «La gente se queja de que no pueden entrar cuando quieren o no pueden visitar a los familiares cuando uno puede», apunta Carmelo Sayago. El sostén de todo el proyecto sería la colaboración mutua entre todos los propietarios. Existiría una directiva que sería rotatoria. El desarrollo del proyecto está ahora en manos de notarios y abogados para concretar cuestiones como por ejemplo la herencia.

El grupo que lleva la iniciativa ha visitado otras experiencias de ‘cohousing’. En concreto, Los Milagros en Málaga y Trabensol (Trabajo en solidaridad) en Torremocha del Jarama (Madrid), a los que se han marchado personas que iniciaron Convivium, cuando comprobaron que el proyecto de Badajoz no avanzaba y necesitaban resolver su futuro.

Marisol Sancho cuenta que cuando dan a conocer la iniciativa, siempre hay gente que responde que también había pensado en esta solución, «pero nadie ha llegado hasta donde nosotros hemos llegado, que es establecer una dinámica, tener el proyecto en un plano y con esa realidad estamos trabajando».