Por mucho tiempo que pase, le emoción del recuerdo no se puede contener y las palabras se entrecortan. Hoy sábado se cumplen 19 años del terrible atentado de Atocha, en el que fueron asesinadas 193 personas y, con motivo del 11M, declarado Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, la rotonda de los corazones de Badajoz ha vuelto a acoger un acto institucional en su memoria. Todo el protagonismo ha sido para la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), cuya presidenta en Extremadura, María José Ruiz, ha defendido en su manifiesto que aunque «muchos nos tildan de estar politizados y de ser de un partido o de otro, a todos ellos les digo que solo somos víctimas». Aquel 11 de marzo en los vagones viajaban personas de muy diferentes edades y condición, pero todas tenían algo en común «el derecho de la verdad, la memoria, la dignidad y la justicia», ha subrayado.

El acto ha tenido lugar en el interior de la glorieta de la avenida Sinforiano Madroñero denominada de las Víctimas del Terrorismo, donde en 2014 el ayuntamiento colocó un monumento con 56 corazones, cada uno con el nombre de todas las víctimas extremeñas de la banda terrorista ETA. Varias víctimas y familiares han sostenido la pancarta con el eslogan de la AVT: ‘Verdad, memoria, dignidad y justicia’. A la asociación la han acompañado el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, el delegado del Gobierno, Alejandro Mendoza, y la subdelegada, Maribel Cortés, la directora general de Administración Local de la Junta, Inmaculada Bonilla, el expresidente de la Junta José Antonio Monago, el vicepresidente de la diputación, Ricardo Cabezas, concejales de la corporación municipal y representantes militares, de la Guardia Civil, la Policía Nacional y Policía Local. Todos sin excepción han aplaudido el manifiesto.

Solo ha intervenido la presidenta de la AVT para agradecer que 19 años después «sigamos aquí, recordando» y reclamar que «tenemos que luchar por mantener siempre el recuerdo de los nuestros, para que su memoria y su dignidad no sean humilladas ni manipuladas». En nombre de la AVT, Ruiz ha expresado que no pueden permitir que la historia del terrorismo se cuente «tergiversada, manipulada y con falsas justificaciones», por lo que rechazan que se admitan como agentes políticos válidos aquellos que sigan pensando que en algún momento estuvo justificado matar. Ha recordado que la AVT lleva muchos años pidiendo que la historia del terrorismo figure en los libros de texto, «porque es imprescindible que los jóvenes sepan qué ha sucedido realmente, flaco favor nos hacemos pasando de puntillas o contando verdades a medias». Tampoco pueden permitir que se exalte la figura de los asesinos cuando salen de la cárcel. «Duele y duele como el primer día». Y también «duele» que haya más de 300 casos sin resolver y que no se ejecuten las sentencias íntegramente. «El fin del terrorismo no puede ser sinónimo de impunidad», ha recalcado.

Desde la AVT reclazan asimismo el traslado de presos al País Vasco y Navarra, que en su opinión no se está haciendo para su resocialización, que no implica «que sea cerca de su casa». «No hay verdadero arrepentimiento sin colaboración con la justicia», denunciaron. Por otro lado, Ruiz ha insistido en que España debe contar con un protocolo en caso de atentado terrorista, que la propia ley estatal de víctimas recoge.

Con su manifiesto, estas víctimas manifiestan que ahora que está tan presente la memoria histórica, «esto también es memoria, reciente». «Recordar a nuestros muertos y evitar que nuestros asesinos sean homenajeados es obligación de todos y en especial de las autoridades», a quienes Ruiz agradeció su presencia y su sensibilidad con las víctimas. «Os pido que no nos abandonéis, las víctimas no somos algo del pasado, somos el presente y necesitamos atención integral prolongada en el tiempo, nosotros no elegimos que un día se nos rompiera la vida».