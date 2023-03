Espaguetis ‘frutti di mare’, con gambas, mejillones y guisantes, de primer plato. De segundo, carrillera estofada al vino tinto, ensañada mixta y, de postre, fruta de temporada. Hidratos de carbono para afrontar mañana domingo con energía los más de 42 kilómetros que recorrerán los maratorianos y los más de 21 que superarán los mediomaratonianos en Badajoz. Alrededor de 200 corredores han participado este sábado en la ya tradicional 'Comida de la Pasta', que organiza la Fundación Municipal de Deportes (FMD) en el Complejo Alcántara para los inscritos en el 30 Maratón y el 8 Medio Maratón Popular Ciudad de Badajoz, que se celebran mañana.

Entre los que se apuntaron a la comida estaba Santiago García, procedente de Castellón, que por primera vez correrá el maratón de Badajoz, el único que se organiza en Extremadura. Su intención es hacer todos los maratones de capitales de provincia de España. «Un reto, una ilusión que tengo», compartió. Badajoz es una de las últimas. Le faltan además A Coruña y Bilbao. Justo llega en la 30 edición «y en mi caso concreto es el maratón 31». Ayer se sentó a comer con integrantes del Club Maratón Badajoz, a los que acababa de conocer.

Junto a Santiago se encontraba el presidente del club, Chema Mateos. El cambio de circuito del 30 maratón de dos vueltas a una sola responde a una petición de los clubes, además de que «la parte más bonita de la ciudad» se viese durante la carrera, como así va a ser, pues los atletas se adentrarán en el centro histórico y pasarán por la plaza Alta, de la Soledad y la de Santa Ana, entre otros enclaves. «La Fundación Municipal de Deportes siempre ha estado receptiva y hasta que no se han dado una serie de circunstancias no se ha conseguido», comenta Mateos, para quien la «única preocupación» de la jornada de mañana es que al ser la primera vez del nuevo circuito, algún atleta pueda despistarse «en el callejeo». «Pero no creemos -añade- que vaya a haber ese problema porque han pintado bien las calles y habrá voluntarios indicando las zonas dudosas, vallas y flechas». Por eso, «a quien tenga ese miedo le diría que se lo quite».

Las redes sociales se han hecho eco estos últimos días de las quejas de ciudadanos por la cantidad de vallas que se han colocado impidiendo aparcar desde el jueves en el itinerario de las carreras. Posiblemente mañana también habrá de conductores por las retenciones de tráfico. Chema Mateos confía en que en esta edición molesten menos que en las anteriores, porque por donde van pasando los corredores ya no vuelven, con lo cual, habrá zonas en las que pueda haber problemas durante media hora y después quedarán libres. «Si comparamos con otras actividades culturales o festivas de la ciudad, es muy poco tiempo el que vamos a estar ocupando la vía pública», argumenta. Además, «corremos por muchas avenidas que tienen cuatro carriles, nosotros vamos a ocupar uno y se hacen muchos kilómetros por el parque del río, por donde no hay tráfico», apunta. «Yo particularmente confío en que este año quizá vamos a interferir menos en el tráfico», declara. Por cierto, los espaguetis estaban «ricos». Para echar a correr.