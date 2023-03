El grupo socialista en el Ayuntamiento de Badajoz se opone a la privatización de servicios municipales de mantenimiento, tres de ellos dependientes de Parques y Jardines. Su portavoz, Ricardo Cabezas, anunció ayer que si su partido gobierna se remunicipalizarán, lo que supondrá un ahorro de más de 400.000 euros en tres años, según sus cálculos.

Cabezas señaló que su grupo no se opone a la colaboración pública y privada «pero no siempre es la mejor solución». Recordó que se ha externalizado el servicio de mantenimiento de rotondas y medianas, el de fuentes ornamentales y se ha anunciado el de parques infantiles. También está el de mantenimiento de las fortificaciones, cuyo contrato terminó en octubre y no se ha vuelto a sacar. De todos estos servicios quiere el PSOE una gestión directa y crear un área de mantenimiento general que dependa de la alcaldía, con medios propios del ayuntamiento. La idea de los socialistas es contar con una cuadrilla que se dedique a las reparaciones urgentes y otras cuatro para todo tipo de asistencias. Su trabajo se someterá a un control de calidad de ejecución de los encargos con encuestas a los ciudadanos. Cabezas también apuesta por un aula en el centro de formación de Cerro de San Miguel con prácticas en el ayuntamiento, de donde seleccionarían a los mejores alumnos para estos trabajos. Asimismo, los socialistas proponen que este área contaría con un edificio propio para el personal y la maquinaria.

El PSOE quiere triplicar el presupuesto de mantenimiento en los 30 primeros meses de la legislatura, pues Cabezas es de la opinión que en esta ciudad existe una «desatención permanente» que provoca que a pesar de que se invierte, al poco tiempo vuelven a aparecer problemas por falta, precisamente, de mantenimiento.