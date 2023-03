Las obras de conversión en plataforma única de la avenida Juan Carlos I y la calle Prim en Badajoz han comenzado por esta última. Los trabajos se adjudicaron a Cubillana por 808.230 euros y su plazo de ejecución es de 10 meses.

El concejal de Vías y Obras, Carlos Urueña, explicó hace unos días que estas obras no tienen por qué afectar a la procesiones porque se ensancharán los acerados, pero no se va a tocar el vial central de circulación, que será de aglomerado y no se hará hasta el final del proyecto, cuando se eche la última capa para ponerlo todo a cota. Urueña apuntó que esta obra, que comienza por Prim, no será tan «molesta» como la de Reyes Católicos, porque no afectará al tráfico y se irá cerrando por tramos.

Esta actuación se suma a la de otras 11 calles del Casco Antiguo para las que también ya se han adjudicado las obras de plataforma única divididas en tres lotes y que ya han empezado en Muñoz Torrero y en Meléndez Valdés.

La calle Juan Carlos I, una de las de mayor tránsito del centro e Badajoz, cambiará por completo su configuración pues la actuación que ahora comienza contempla que la calzada pase de cuatro carriles a solo dos, para dar así continuidad a los dos que enlazan con la calle Prim, y las aceras se ampliarán 5 metros a partir de los soportales (en total tendrán de 9 a 10 metros, según los tramos, a la misma altura, sin escalón) creando un nuevo espacio con mobiliario urbano (bancos de madera y más papeleras), árboles y posiblemente alguna fuente pública. El pavimento de las nuevas aceras, desde Reyes Católicos hasta la plaza de San Atón, será de granito, de 60 por 40, el mismo que se coloca en todas las zonas de plataforma única, pero el vial se dejará con aglomerado, pues se mantendrá el tráfico rodado. Esta remodelación supone la supresión de todas las plazas de aparcamiento, 45 en total.