El asfalto de la calle Meléndez Valdés en su tramo final, desde Francisco Pizarro hasta Santo Domingo, está prácticamente levantado, salvo varios metros de la margen derecha por la existencia de un andamio en una fachada que están pintando y, más abajo, en un pequeño rectángulo donde permanece estacionado un vehículo, que la excavadora ha tenido que sortear para continuar con los trabajos. El coche lleva aparcado al menos dos días en esta calle, según testigos presenciales, y el dueño no aparece. Debería haber sido retirado por la grúa municipal, pero tampoco ha sido posible. La versión oficial que ha recibidido la constructora es que la grúa está ocupada con los preparativos del maratón que se celebra el domingo, que está llenando de vallas buena parte del recorrido urbano para impedir el estacionamiento en el itinerario.

Mientras tanto, la constructora tendrá que adaptar su plan de ruta a este imprevisto. El coche está aparcado junto a la fachada de Doña Purita y es un Renault.

Las obras para conversión en plataforma única de la calle Meléndez Valdés comenzaron hace dos semanas. La adjudicataria es la constructora Extremeña de Infraestructuras, la misma que ha acometido la plataforma de la calle Santa Lucía y ha empezado la de Muñoz Torrero. Aunque vallaron el tramo donde se están acometiendo los trabajos, hubo quien quiso aprovechar hasta el último momento y aparcó su vehículo. El problema es que no lo ha retirado a tiempo de que llegen las máquinas y no son capaces de localizar al propietario. La única solución pasaba por que lo retirase la Policía Local con su grúa, pero no lo ha hecho. La constructora va a esperar a mañana y, si no se resuelve, contratará el servicio de una grúa privada.

En Aspolobba, sindicato mayoritario de la Policía Local, lo ocurrido con este coche que interrumpe la obra de Meléndez Valdés es una consecuencia más del "caos" existente por la falta de policías en Badajoz, que afecta especialmente al servicio de grúa, según apunta su presidente, Manuel Manzano. En el servicio de grúa debería haber 24 efectivos pero solo están 11 y como son seis grupos operativos, hay grupos con una sola persona que, si falta, en esos turnos no está disponible la grúa. Tal es la situación de la plantilla, que Manzano ya alerta de que mañana y el sábado no habrá Atestados en los dos turnos. "Estamos bajo mínimos", denuncia, y no es la primera vez.

Lo sucedido en Meléndez Valdés ya ocurrió con las obras del corredor verde de la calle Stadium, donde otro coche permaneció varado en una calle en obras impidiendo que continuasen los trabajos porque no aparecía el dueño y tampoco la grúa municipal acudió con diligencia para trasladarlo.