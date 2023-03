Un muro de contención en el barrio de la UVA en Badajoz lleva más de dos meses derruido

Si la barriada de la UVA (las 800 o Santa Engracia) no presenta ya suficientes problemas urbanísticos y de accesibilidad, hace dos meses se añadió uno más cuando se vino abajo un muro de contención junto a las viviendas de la calle Tajo, que sigue derruido. Ocurrió el día de Lotería de Navidad, el 22 de diciembre, con tan mala fortuna que cayó encima de un coche estacionado, al que causó importantes daños. Aquel día acudieron los bomberos y la Policía Local, que colocó vallas.

Desde entonces, nunca más se supo, según denunció ayer el vecino que vive desde hace 34 años justo detrás del muro, en el número 37, Bonifacio Rodríguez, que reclamó la reparación del muro. «Nosotros también pagamos nuestros impuestos»

Con Bonifacio Rodríguez compareció el portavoz municipal socialista, Ricardo Cabezas, que tachó la situación de «lamentable». «No entendemos cómo a día de hoy lo único que encontramos aquí son unas vallas de la Policía Local, de las que hay sembradas por toda la ciudad», en una de las dos únicas vías con las que cuenta este barrio para acceder con vehículo (la otra es la avenida del Sol). Cabezas confió en que el derrumbe «no vaya a más», el muro no ceda por completo y no ocupe toda la calzada. Según el socialista, el ayuntamiento debería disponer de unos fondos para obras de primeras necesidades.

Este diario preguntó al ayuntamiento si existe alguna previsión para reparar este muro y no recibió respuesta.