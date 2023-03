El alcalde, Ignacio Gragera, no quiso avanzar este martes la postura del PP sobre la bandera de Badajoz, cuyo debate volverá a llevar al pleno de marzo el concejal no adscrito, Alejandro Vélez, a través de una moción. A preguntas de la prensa, Gragera se limitó a decir que su posición respeto de la propuesta presentada por la comisión de expertos es conocida (votó a favor cuando aún era de Ciudadanos) y que ahora tendrá que «hablarlo» con sus compañeros del PP, que como el PSOE y Unidas Podemos, la rechazó en el pleno del pasado mes de octubre.

¿Hay posibilidad de que los populares cambien de parecer ahora que Gragera los lidera? El alcalde no lo aclaró e insistió en que su grupo lo analizará «cuando toque preparar el pleno y ya se desvelará cuando llegue el momento», dijo.

Gragera reconoció que para él la bandera «es un tema importante», pero no dio pistas sobre si ahora que comparte filas con los populares será su postura la que se imponga o si por el contrario será él quien comulgue con la de sus nuevos compañeros.

La bandera propuesta por la comisión de expertos creada para diseñar la enseña de la única capital de provincia española que aún no la tiene es con fondo carmesí con un león rampante apoyado en una columna plateada (con el capitel y la base dorados y una banda también dorada) y debajo tres ondas de color plata para representar al río Guadiana. Pese a no contar con apoyos suficientes, el alcalde decidió llevarla para su aprobación por el pleno, sabiendo que no saldría adelante pues necesitaba mayoría absoluta.