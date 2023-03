El ayuntamiento ha querido sumarse a la lucha por la igualdad con un acto en el salón de plenos en el que mujeres que «trabajan por la ciudad a través de su implicación vital y profesional en diferentes causas de carácter social, educativo y artístico», según dijo el concejal delegado del área, Antonio Cavacasillas, han leído un manifiesto reivindicativo.

Este grupo de mujeres se ha compuesto de Ana Serra, madre de la sargento Débora Grau fallecida en 2021 muy implicada en la lucha contra la leucemia; Amalia Lemus, representante de Equipo Solidaridad (asociación que trabaja con mujeres en riesgo de exclusión social); Manuela Salazar, presidenta de la Asociación Romís Kalis; María Dolores Silva, técnica de igualdad de la fundación Secretariado Gitano; Clara Báez, coordinadora de Agila, espacio de innovación didáctica desde donde trabaja la sensibilización ciudadana a través del arte; y Celia Rojas, en representación de los jóvenes pacenses, directora de 'Badajoz es Carnaval, el Carnaval de la calle'.

Antes que ellas, dos alumnas del colegio Sagrada Familia han leído el poema 'no deseo abrir la boca' de la escritora afgana Nadia Anjuman.

Durante su discurso, Manuela Salazar ha puesto en valor el papel de la mujer gitana. «En la sociedad en la que vivimos tenemos que estar formadas para poder trabajar, por eso es por lo que luchamos. Que las jóvenes se formen en todos los ámbitos. Yo me he formado, he luchado, y hoy puedo decir que estoy en la sociedad mayoritaria con mi cultura y mi etnia». Silva ha recordado la necesidad de «que nos empoderemos y luchemos por la igualdad en todos los ámbitos».

Celia Rojas ha destacado que un día como hoy «no caben tibiezas y no es entendible ser neutrales». Lemus, por su parte, ha pedido al ayuntamiento que se implique en la construcción «de una sociedad igualitaria a través del diseño y gestión de unas políticas locales que conviertan a nuestra sociedad en motores de transformación».

Al término del acto, se desplegó una pancarta del balcón municipal con el eslogan 'marzo con M de mujer'.