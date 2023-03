Ellas no hablan de techo de cristal. Ellas presumen de barreras rotas, camino abierto y de demostrar continuamente que pueden ser ejemplo. La segunda edición de los galardones ‘Mujeres que rompen’ reconoció ayer la labor de tres extremeñas que destacan por hacer añicos «los estereotipos de género estando trabajando en campos donde son una constante» dijo ayer el delegado de Gobierno, Francisco Mendoza, en el acto de entrega.

La cineasta, guionista y escritora Beatriz De Silva, la ‘influencer’ Paula Cisneros y la científica y académica de la RAE Asunción Pérez Gómez ya tienen sus alas «y es un premio que me dan en mi tierra, me hace el doble de ilusión» confiesa Pérez. Ella, que fue alumna de ‘Las Carmelitas’ de Villafranca de los Barros y tuvo que emigrar joven para buscar un futuro, proclama orgullosa que no se siente ejemplo para nadie pero que sabe que es la demostración de que todo se puede conseguir. Beatriz coincide.

Su caso es distinto: con 16 años sufrió acoso escolar y se fue para no volver. Si Ascensión regresa a casa cada dos o tres semanas, Beatriz lo hace dos o tres veces al año. «Esto ha sido una excusa feliz para volver. Lo hago, además, de la mano de madre. Ha venido desde Vitoria para acompañarme en este momento. Ella sí que es una mujer que rompe». Se refiere a Maite Ruiz de Austri, escritora, guionisa y directora. «Mi madre me enseñó que siempre hay que ayudar a abrir camino a los demás. Ella lo hizo conmigo y yo sigo su ejemplo». La madre tiene dos premios Goya, la hija es la primera extremeña preseleccionada para competir en los Oscars. De casta le viene al galgo.

De su madre también habla Paula Cisneros. Esta creadora de contenido de 15 años con síndrome de Down cuenta entre risas que la suya no le dejaba tener redes sociales «¡y mira ahora!», dice mientras señala divertida a toda su familia, que la acompañó en el acto. La aventura en internet comenzó en la pandemia de la mano de su hermana mayor, Sara. Hacían vídeos para divertirse. Ahora acumula 178.000 seguidores que siguen su día a día y, sobre todo, su discurso. «Todos tenemos limitaciones y capacidades, yo estoy demostrando que no pasa nada por tener un cromosoma de más». Cisneros ha presentado las campanadas en Canal Extremadura y viene de desfilar en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Se está formando en arte dramático para ser actriz y modelo.

Francisco Mendoza puso en valor el papel que las tres tienen en la sociedad extremeña. «Me quiero quedar con una frase de Beatriz, ‘si hay algo que no está escrito, se escribe y adelante’. Eso es lo que están haciendo ellas».

Es precisamente De Dilva, que nació en 1997, quien habla directamente a las más jóvenes. «Me gustaría creer que esto sirve para que otras chicas jóvenes se planteen que pueden llegar lejos y pisar fuerte. Que no dejen que las miren como si tuvieran que ganarse algo. Sigue tu propio camino y ya está. No soy la única, pero sí un granito más para que una chica de doce años que está viendo ‘pelis’ diga: no quiero ser actriz, quiero ser la directora». Afirma que el mundo del cine, sobre todo en los puestos de poder, sigue estando muy masculinizado. Lo mismo afirma Pérez. «Depende del campo de la ciencia, pero sí, en general sigue siendo un mundo masculino». Ellas tres luchan, como muchas extremeñas más, por hacer desaparecer la desigualdad a golpe de trabajo.