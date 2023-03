1.200 personas, según datos de Delegación de Gobierno, han salido a la calle para participar en la manifestación convocada por la Plataforma 8M con motivo del Día Internacional de la Mujer. La marcha violeta se ha iniciado pasadas las 18.00 horas en la avenida de Huelva y ha recorrido la avenida de Colón, Santa Marina, avenida de Europa y ha terminado en el paseo de San Francisco, donde ha actuado la murga Liberadora y se ha leído un manifiesto a cargo de varias integrantes de la plataforma.

A este recorrido se han unido miembros de Unidas Podemos y PSOE Badajoz. Han participado también la subdelegada del Gobierno en Badajoz, Maribel Cortés; la directora general del IMEX, Estela Contreras, o la exdelegada del Gobierno Yolanda García Seco.

Durante la manifestación se han podido leer pancartas como «somos el grito de las que ya no están» o «lucho para que mi madre pueda dormir tranquila cuando salgo de noche». Decenas de madres e hijas han compartido recorrido, como Manoli, que llevaba a su hija Julia en brazos. «Estamos cansadas de que nos pisoteen. Traigo a mi hija, que solo tiene un año, para que sepa dónde tiene que estar cada 8 de marzo».

Antonia, de 87 años, ha hecho el camino cogida del brazo de una de sus cinco amigas. «Tengo que venir para procurar que nuestros derechos sigan creciendo y no mermando. Si nos quedamos en casa, mala cosa», ha sentenciado. «Yo nunca he visto tanta juventud como hoy, me da mucha alegría saber que las nuevas generaciones también quieren pelear», ha apostillado Juani a su amiga.

«Feminismo sin clases sociales»

La representante de la Plataforma 8M en Badajoz, Pilar Naranjo, ha instado a «luchar para que no nos quiten los derechos ya conseguidos» y ha tenido un especial recuerdo para las 15 mujeres asesinadas en lo que va de 2023. Isabel Franco, miembro de la Asociación de Mujeres Progresistas, ha reafirmado este mensaje señalando que «no puede ser que a estas alturas del siglo estemos otra vez reivindicando cosas como el aborto o cuestiones que ya estaban completamente consensuadas».

Al llegar al templete de San Francisco, Laura Nogales ha sido la encargada de poner voz a las más de mil personas. En su manifiesto ha pedido un feminismo igualitario. «Si empodera a unas pocas y oprime al resto, no es feminismo: es patriarcado». También ha reclamado acceso al empleo con «condiciones dignas» porque «la mayoría seguimos sumidas en la precariedad» y ha puesto el acento en la reivindicación de protección frente al acoso sexual.

Nogales aseguró que las feministas se organizan cada 8 de marzo para salir a las calles y llenarlas de su «grito colectivo». Su discurso ha sido muy aplaudido.