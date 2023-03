El concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Badajoz, Alejandro Vélez, ha registrado una moción para que en el pleno de marzo se aborde la aprobación de la propuesta de bandera para la ciudad, que realizó una comisión de expertos y fue rechazada en sesión plenaria el pasado octubre. El concejal entiende que el Ayuntamiento de Badajoz, tras el paso del alcalde, Ignacio Gragera de Ciudadanos al PP, vive un nuevo escenario político, por lo que considera que ahora se dan las circunstancias para lograr la mayoría necesaria que no obtuvo en su día, pues los populares no la apoyaron.

En este sentido, Vélez recordó que el alcalde sí se mostró en octubre favorable a aprobar la bandera creada por la comisión de expertos. A través de un comunicado, el concejal no adscrito defendió que el debate sobre la bandera de Badajoz, la única capital de provincia que no cuenta con enseña, «ya ha salido a la calle y tiene un gran respaldo social y aceptación» por parte de la ciudadanía. Prueba de ello, según expuso, es que hasta un grupo menor, Los Carnavalatis, ha lucido durante el pasado Carnaval un disfraz que representaba la bandera Badajoz propuesta por el grupo de trabajo, lo que le ha valido un premio. Por todos estos motivos, Vélez considera que en el pleno de este mes se debería votar a favor de esta bandera, para que la enseña «represente e identifique» a la ciudad.