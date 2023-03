En Badajoz es de sobra conocida la problemática con la mermada plantilla de la Policía Local, siempre insuficiente. De ahí la urgencia para que se incorporen los ocho jóvenes que aprobaron en octubre de 2022 la oposición (el proceso está abierto desde junio de 2021) convocada por el ayuntamiento pero que no podrán hacerlo hasta dentro de un año, en febrero, como muy pronto, porque requieren un curso selectivo de formación en la Academia de Seguridad de Extremadura que tendría que haber empezado en enero y la Junta ha pospuesto hasta septiembre.

En Badajoz son 8, pero hay más de otros municipios, en concreto de Arroyo de San Serván, Alcuéscar, Don Benito yJerez de los Caballeros. Según la Junta de Extremadura, son «únicamente 15 personas pendientes de entrar en la Academia de Seguridad Pública» para realizar la formación que acredita para obtener la condición de Policíaa Local. El retraso se debe -reconoce- a la convocatoria unificada con 50 plazas de policías locales para ayuntamientos de toda la región, para la que está prevista un curso de formación una vez que se incorporen estos alumnos, en septiembre. Recuerda que el curso de formación dura más de 5 meses y se realiza una vez al año. Con lo cual, de comenzar en septiembre, no serían policías locales hasta febrero o marzo de 2024. Dentro de un año como mínimo. Según la Junta, a los 15 aspirantes se les ha trasladado que si hubiese algún problema con la prueba unificada que pudiera dilatarla, se iniciaría el curso con ellos. «Aunque el propósito es esperar a la realización de la prueba unificada e iniciarlo con el número total de alumnos», recalca. Hay que tener en cuenta además que una vez superado el curso selectivo pasarían a la fase de prácticas operativas y ya podrían, con el visto bueno de los superiores, tomar posesión como policías.

Los ocho afectados se reunieron ayer con el alcalde, Ignacio Gragera, conocedor de la situación. La incertidumbre ha hecho mella en la situación laboral de estos jóvenes. Algunos están en situación de desempleo y en este impasse es complicado encontrar otro trabajo. «Yo ahora estoy en paro y cuando se me agote no tengo con qué subsistir, la hipoteca sube, todo sube y no tenemos manera de mantenernos, hemos aprobado la oposición el año pasado y creemos que tenemos derecho a incorporarnos a la academia y empezar a trabajar cuanto antes», se quejan. No entienden por otro lado que los mantengan a la espera de que se termine el proceso selectivo de la convocatoria única «que con nosotros no tiene nada que ver», pues su oposición es anterior. «Lógicamente en una fase de oposición se detiene la vida para estudiar, el paro se agota y hay mucha necesidad», comentó otro afectado, que dentro de un mes se quedará sin trabajo.

El alcalde recordó que en Badajoz estos policías «nos hacen falta». «Llevan esperando mucho tiempo y el problema es que no saben a ciencia cierta cuándo van a iniciar el curso». Según Gragera, la dirección general le ha trasladado que no tienen recursos suficientes para convocar dos cursos en un año. El alcalde advierte que la dirección general debería haberlo previsto y, si era necesario, habilitar los fondos suficientes para organizar otro curso «excepcional» o dar una solución real que permita a los ayuntamientos, no solo al de Badajoz, tener cuanto antes a sus nuevos policías operativos. «El curso es absolutamente necesario hacerlo ya», insistió Gragera, quien apuntó que el proceso de la convocatoria única de plazas podría alargarse, pues duda de que el proceso de selección de 50 policías esté terminado para septiembre, ya que las bases se han publicado ahora. «Que hagan el curso de este año ya, aunque estemos en marzo, y aquellos que vayan con la convocatoria única, empiecen el año que viene», reclamó. Otra opción que propuso es que se apruebe una modificación presupuestaria para dotar a la academia de los fondos suficientes para realizar dos cursos de manera excepcional, hasta que se vayan conciliando los calendarios de la convocatoria única con las de los ayuntamientos que, como el de Badajoz, empezó hace año y medio con esta oposición. Gragera aseguró que se han dirigido a la Junta «insistentemente» para pedir información sobre cuándo va a comenzar el curso para planificar cuándo estarán operativos los nuevos policías. «Pero hasta que la academia no quiera, no podemos hacer nada, por desgracia».