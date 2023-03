Incendio en Badajoz: «Si nos llega a coger dormidos, estaríamos muertos»

Los vecinos del inmueble número 76 de la avenida Ricardo Carapeto aún tienen el susto en el cuerpo. A las 9.00 horas de la mañana se dieron cita frente a su portal con el fin de saber qué noticias les daban tanto los bomberos como los peritos que se encontraban dentro del edifico evaluando los daños. «Nunca crees que te pueda pasar a ti», es el resumen que hace Virginia mientras espera a que le dejen pasar a ver en qué estado ha quedado la casa que comparte con su pareja y sus padres.

El edificio, aún precintado, presentaba un aspecto normal desde el exterior aunque desprendía un intenso olor a humo. Luis ha sido uno de los vecinos más afectados. «El incendio se originó justo debajo de mi casa y es la vivienda más perjudicada. A través de la canalización subió el humo y algún chispazo incendió el mueble zapatero que tenemos debajo de nuestro cuadro eléctrico. La casa está destrozada». La mujer de Luis estaba dentro del piso, los bomberos le habían permitido pasar para coger algunos enseres personales. Minutos después baja con dos bolsas llenas de ropa, las manos negras y hollín en la ropa. La estructura de su hogar está bien pero los desperfectos son importantes. «Doy gracias a que eran las nueve de la noche. Yo duermo en la habitación de al lado a donde se ha caído el muro. Si llegamos a estar dormidos, quizá estaríamos muertos».

La voz de alarma la dio anoche Paco, un vecino que bajó a tirar la basura y se percató de la cantidad de humo. Su vivienda está en la parte más afectada del edificio. Marian, su mujer, también estaba en la calle mientras él se encontraba arriba comprobando con bomberos el estado de la vivienda. «Del cuadro eléctrico de mi casa empezó a salir humo. Abrí la puerta para avisarle a él, que tenía que estar al llegar de la calle, y me lo encontré intentando apagar el cuadro del portal que estaba en llamas». A Marian se le llenaban los ojos de lágrimas al recordarlo. «Mi hija y otros vecinos jóvenes avisaron al resto. Dentro de lo malo, hemos tenido suerte. Unas horas más tarde hubiera sido una desgracia».

El bloque cuenta con 41 viviendas. Todas fueron desalojadas anoche y cuatro personas tuvieron que ser atendidas por inhalación de humo. Una de ellas fue trasladada con lesiones leves hasta el hospital Perpetuo Socorro. El vecino, que ya ha sido dado de alta, tiene 83 años. No es el único vecino octogenario del bloque. «Mi madre tiene 78 años y vive sola. Le hemos dicho que no le abra la puerta a nadie, así que cuando la policía fue a por ella no se fiaba. Tuvieron que ir los vecinos también a su puerta para que saliera» explica Rosa. Josefina sigue muy asustada, ha pasado la noche en casa de una de sus hijas y le ha pedido a otra que vaya a casa a por algo de ropa para poder cambiarse: salió corriendo en pijama.

«Yo venía de comprar. La puerta es automática y no era capaz de abrir pero pensé que es que se había estropeado. Luego no funcionaba el ascensor, no había luz. Al subir por las escaleras vi el humo y a los vecinos asustados» explica Virginia. El humo acabó inundando todos los pasillos del edificio y algunos pisos. Sus padres se fueron a dormir con una de sus hermanas y ella y su pareja, a casa de unos amigos. «No podíamos hacer nada pero tampoco quería irme. Es mi casa, quería saber qué pasaba con ella». Tanto ella como su pareja estuvieron pendientes de la actuación de los bomberos, Cruz Roja y Policía Nacional hasta la 1.00 horas de la mañana.

Alrededor de las 11.00 horas de la mañana los bomberos han desprecintado el edificio. Aunque los que tienen las viviendas más cerca de la parte donde se originó el fuego no podrán instalarse hasta que no se arreglen los daños materiales, la mayoría de vecinos han podido regresar a sus casas. Las viviendas, eso sí, siguen sin tener electricidad.