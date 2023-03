Ocho años y 9 meses de prisión y el pago de una multa de 300.000 euros. Es la pena que la Audiencia Provincial de Badajoz ha impuesto al cabecilla de una banda dedicada a distribuir heroína entre traficantes de Badajoz. A los otros tres integrantes de la organización -dos hombres y una mujer- los ha condenado a 7 años, tres meses y dos días de cárcel y a una multa de 150.000 euros a cada uno.

A todos ellos, el tribunal, presidido por Matías Madrigal, los considera responsables de los delitos de tráfico de droga y de integración en grupo criminal. En su sentencia, la sala considera probado que los cuatro actuaban de manera organizada: el cabecilla planificaba las acciones y daba instrucciones al resto; otro de ellos se encargaba del transporte y distribución de las sustancias estupefacientes en distintos puntos de venta de la ciudad; y los dos restantes, tío y tía del líder de la banda, de almacenar y embalar la droga en un garaje de su propiedad.

Los cuatro fueron detenidos en una operación de la Policía Nacional, que tras meses de vigilancias, escuchas telefónicas y geolocalización de los vehículos, interceptó a uno de los condenados cuando circulaba con dos kilos de heroína ocultos en siete paquetes en un receptáculo en su turismo -diseñado para este fin y con un sistema de apertura muy elaborado- por la rotonda de los Tres Poetas. El fallo da por acreditado que la droga se la había proporcionado minutos antes en el garaje de sus tíos el cabecilla de la organización, quien lo precedía en un coche lanzadera para avisarlo en caso de detectar presencia policial.

Durante el juicio el único que reconoció que transportaba la droga, sin incriminar al resto, fue el procesado al que se le incautaron los dos kilos de heroína, para el que su defensa, ejercida por Alfredo Pereira, solicitó la eximente o atenuante muy cualificada de drogadicción, que no ha sido aplicada por el tribunal al entender que no ha quedado probado que su defendido actuara con sus capacidades cognitivas o volitivas afectadas por encontrarse bajo los efectos de la droga.

Tampoco ha atendido las eximentes y atenuantes planteadas por el abogado de los otros tres procesados, José Duarte. A pesar de que estos últimos negaron cualquier participación en los hechos juzgados, la sala considera que los testimonios de los policías nacionales que llevaron a cabo la investigación deja clara la participación de los cuatro procesados en el entramado criminal dedicado a la venta de heroína, siendo «los principales introductores de esta sustancia en Badajoz».

Nulidades

Las defensas plantearon la nulidad de pruebas fundamentales, que el tribunal acordó resolver en sentencia. En el fallo, no se admite ninguno de los argumentos de los abogados, que argumentaron que había habido «falta de control judicial» sobre las escuchas telefónicas, lo que afectaba a las sucesivas prórrogas de las intervenciones telefónicas que se habían ido autorizando por parte del juzgado de instrucción, así como que estas se acordaron «sin un soporte indiciario suficiente» por parte de la Policía Judicial. También alegaron que no habían tenido acceso a todas las actuaciones al no haberse podido descargar los archivos por un desajuste informático.

Sin embargo, la sala entiende que «en todo momento» ha existido control jurisdiccional en las escuchas y en las prórrogas de las mismas y considera que las intervenciones telefónicas estaban «plenamente justificadas», pues eran necesarias para la investigación de delitos «sumamente graves». En este sentido, expone que la «suficiencia de los indicios» queda evidenciada en las propias resoluciones de la jueza instructora para permitir las intervenciones telefónicas, pues la Policía Nacional llevaba tiempo vigilando al cabecilla de la banda y sus relaciones con otras personas vinculadas con el narcotráfico dentro y fuera de la ciudad y eran precisas para avanzar en la investigación dada la complejidad de los seguimientos por las «precauciones» adoptadas por el líder del grupo. Asimismo, el tribunal concluye que las partes han tenido acceso a todo el procedimiento.

Recurso ante el TSJEx

El letrado de este último y sus tíos ya anunció ayer que recurrirá la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) y pedirá que se anulen el fallo y el juicio «por vulneración del derecho fundamental un proceso con todas las garantías».