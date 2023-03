La reacción del concejal de Transporte, Jesús Coslado, al anuncio de Apamex de llevar al Ayuntamiento de Badajoz a los tribunales por incumplir el mínimo legal de taxis adaptados, ha caído como un jarro de agua fría en la asociación de discapacitados. Su presidente, Jesús Gumiel, aseguró ayer que desde las primeras reuniones que ha mantenido con Coslado en 2017 le han aportado el informe de la situación de los eurotaxis en el país, donde quedaba patente el incumplimiento del Ayuntamiento de Badajoz, no así en Mérida y Badajoz. De cualquier modo, el presidente de Apamex apunta que «no existe norma que permita eximir del cumplimiento de la ley a aquel responsable de una administración local que demuestre que ese mismo incumplimiento sucede en otra administración local aunque, insistimos, este no es el caso».

Gumiel responde a las manifestaciones de Coslado, cuando dijo que le hubiese gustado que Apamex reclamase con el mismo ímpetu el cumplimiento del mínimo de eurotaxis en Mérida y Cáceres. La normativa establece un mínimo del 5% de los taxis, que en Badajoz serían 7,15 y solo hay 5, mientras que Cáceres (12,8%) y Mérida (12%) cumplen la cuota, con 9 y 6 vehículos adaptados, respectivamente.

Por otro lado, el concejal aseguraba que no había vuelto a tener noticias de Gumiel desde hace mucho tiempo, afirmación que el presidente de Apamex desmiente. Gumiel asegura que la última llamada que realizó a Coslado fue el 9 de febrero y le contestó que en ese momento no podía hablar, pero no le devolvió la llamada. Consta además en el registro del ayuntamiento la petición formal de una reunión presentada el 23 de enero.

Respecto a la convocatoria de ayudas para afrontar parte de la inversión en los taxis, Apamex apunta que podría darse la situación de que no se presentase ningún profesional y tendría que sacar tres licencias condicionadas a ser vehículos eurotaxis. De ahí que la asociación haya insistido en que las ayudas sean por un importe próximo al 90% del coste de la adaptación, que puede ascender a unos 12.000 euros. Es decir, como mínimo, 10.000 euros. Los últimos borradores que les mostraron contenían este importe para 5 vehículos.Pero en sus declaraciones, Coslado habla de 9.000 euros para solo tres eurotaxis. Apamex exige al concejal que «cumpla con su responsabilidad pública y solvente la situación de incumplimiento actual» para evitar que tengan que acudir a los tribunales.