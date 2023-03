No hay tiempo para reponerse. El esfuerzo final que suponen las últimas semanas de ensayos para sacar adelante una actuación o un desfile en Carnaval deja ‘al más pintado’ con el cuerpo destrozado, pero para ellos no hay dolor. El fin de una de sus pasiones conlleva el inicio de la otra, por lo que el martes de Carnaval comienzan a pensar en los otros ensayos: los que sirven para sacar con orgullo y devoción a los santos de la ciudad.

Son cientos de pacenses los que cambian el chip en cuestión de días, en cuanto la cuenta regresiva hasta el Domingo de Ramos comienza. «Apenas te das cuenta. El Miércoles de Ceniza, cuando estás asimilando que tienes que quitarte el disfraz porque ya se acabó, te mandan un mensaje desde la Hermandad avisándote de que empieza la Cuaresma», dice Sandra Díaz, murguera en La Castafiore y nazarena de la Virgen de la Soledad. «Hay veces que estoy preparando mi traje para la procesión y aún tengo actuaciones con la murga».

«El Carnaval acabó el día 26 y yo el 28 tuve mi primer ensayo. Es una de las herencias más bonitas que te puede dejar un padre. El mío era costalero y me transmitió su fe. También fue por él por lo que salgo en Carnaval: mi primer desfile fue con cinco meses. Ambas cosas son parte de mi vida» explica Álex Quintana, caja de la murga Al Maridi y costalero de varias procesiones.

Les citamos a todos para hacer las fotos que ilustran este reportaje. Se notaban los nervios por la llegada de la Semana Santa solo con prestar atención a sus conversaciones. «¿Qué tal el primer ensayo?», «yo ya he tenido que ir al fisio», «no sabía si traerme o no la medalla de la Hermandad para la foto, ya tengo el traje preparado». Toda la conversación gira en torno a lo mismo: los preparativos para su pasión. La otra, el Carnaval, ya quedó atrás y no hay referencias a cómo han quedado las agrupaciones, ni siquiera a las polémicas que han sacudido a este febero, en ni un solo momento de la casi una hora que pasan juntos en la capilla de la Ermita de la Soledad.

Juan Moreno, Juanchín, sale en el artefacto La Batiera. Es costalero de Nuestra Señora Dulce Nombre de María, El Descendimiento, y este año se estrenará con la Virgen de la Soledad el viernes. También es capataz del Cristo de la Angustia y María Santísima de la Misericordia en San Fernando y saca al Ecce Homo. «Solo recuerdo faltar un año al Carnaval de mi ciudad y en cuanto a la Semana Santa... eso lo llevo en la sangre desde pequeño», dice. «En mi caso es cierto que el disfraz soy capaz de quitármelo pero con el costal cargo todo el año. Hay mucha gente a mi cargo, 110 personas directamente y los que están a mi lado, la responsabilidad es enorme». A pesar de que los días cada vez son más largos, a Juanchín la cuenta le sale al revés: en este tiempo le faltan horas en el día para hacer todo lo que tiene pendiente.

Josele Escobar es, en sí mismo, la definición de ‘apasionado’. No ha fallado en el Carnaval ni cuando no tenía grupo para cantar: la murga de la que es letrista, Ahora es cuando, ha salido a la calle con solo cuatro voces y un bombo este año. No hay desánimo para él, su fiesta va por delante. Si le hablas de Semana Santa, te enumera las procesiones en las que sale. «Saco a La Burrita el Domingo de Ramos, el Martes Santo al Cristo de la Espina, el Miércoles Santo con El Descendimiento y el Jueves Santo con El Amarrao». No es capaz de poner en común las dos fiestas «a pesar de que en las dos disfruto, aunque sea de distinta manera». Casi parece que reflexione en voz alta.

Miguel Andrada lleva el paso y el peso en ambas fiestas. En su comparsa, Umsuka Imbali, toca el zurdo. En Semana Santa lleva sobre sus hombros los La Boriquita y La Oración en el Huerto. «Salgo en Carnaval desde que nací, lo he mamado de mis padres, y en Semana Santa salgo desde hace diez años. San Roque es mi barrio y empecé de aguador. Luego ya me metí en el mundo del costal». Miguel se enorgullece de participar en ambas cosas. «Son los meses del año más felices para mí. Muy cansado, sí, pero sabes que termina la fiesta de la libertad y empieza la Cuaresma. Es recoger el traje y sacar la ropa de costalero».

Pequeñas historias de pacenses que hacen grandes una ciudad. «Yo me considero ‘gente que hace Badajoz’» afirma Juanchín a boca llena. Todos coinciden. «Al final, somos las mismas personas las que nos vemos continuamente en ambas fiestas, gente que hacemos ciudad» le apoya Josele. El esfuerzo de vivir con intensidad ambas pasiones es innegable, pero no les pesa. «Yo estoy locamente enamorado de mi ciudad. Siempre la he llevado por bandera cuando estaba fuera» dice Quintana. Díaz y Andrada comparten los mismos términos al ser preguntados.

A ellos solo les queda seguir quitándole hojas al calendario. Su fe es grande, su amor por Badajoz también. Álex lo resume en una sola frase: «seguiré haciendo ambas cosas mientras la salud me deje y el cuerpo me lo permita».