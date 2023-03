Las predicciones se han cumplido y la lluvia ha hecho que el broche de oro a la edición 2023 de la Feria del Toro quede deslucido: se suspende el último festejo taurino programado.

La empresa encargada de gestionar la plaza oliventina, Fusión Internacional por la Tauromaquia (FIT) lo intentó todo. Tras el festejo de la mañana, colocó una lona para proteger el albero: la corrida, que protagonizaron los toros de Victorino Martín y los diestros Antonio Ferrera, Leo Valadez y el rejoneador Diego Ventura, ya se celebró bajo un cielo encapotado y clima poco agradable. La técnica del plástico que cubrió el coso no funcionó. El fuerte aguacero que caía a escasos minutos del inicio de la corrida fue el culpable de que esta no pudiera desarrollarse con normalidad. Se dio un margen de media hora por si había un cambio en la meteorología antes de suspender, pero no fue el caso. Tras 30 minutos han sido los propios diestros los que, en coordinación con la empresa, han decidido cancelar la tarde de toros en la localidad. Las previsiones para las siguientes horas no eran muy halagüeñas.

José María Manzanares, Andrés Roca Rey y Pablo Aguado eran los nombres de los maestros que hubieran hecho las delicias del respetable ante toros de Núñez del Cuvillo.

Los poseedores de una entrada para esta última corrida verán devuelto el importe de la misma a través del mismo medio por las que fuera adquirida, independientemente de si su compra fue por internet o en la propia taquilla, según se ha apresurado a anunciar la empresa en sus redes sociales. Unas redes sociales, por cierto, que han llenado de imágenes de los miles de aficionados que aún ahora llenan Olivenza ataviados con chubasqueros.

Ellos no han sido los únicos afectados por el aguacero. «Para nosotros ha sido una buena feria, el viernes y el sábado ha estado fenomenal tanto en los mediodías como en las noches, a pesar de que la lluvia nos ha estropeado el último día. Teníamos más de 60 comensales en la terraza a los que hemos tenido que cancelar las reservas» explicaba Alba, encargada del restaurante Dosca. La misma situación han vivido el resto de hosteleros de la localidad.

Las precipitaciones, de acuerdo con las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, no cesarán en la localidad en lo que queda de noche.

Olivenza, abarrotada

A pesar de que el agua ha protagonizado la jornada de hoy, durante el resto del fin de semana miles de personas han abarrotado las calles de la localidad con el impacto económico que ello supone.

El mediodía del sábado llenó establecimientos y calles con los cientos de asistentes a la corrida de Julián López ‘El Juli’, Alejandro Talavante y Emilio de Justo, que se unían a los que ya disfrutaban de un aperitivo o una comida y de la buena temperatura.

La noche no fue menos. Tanto el recinto ferial, con la celebración de ‘Del Toro Music Fest’, como el centro de la localidad donde se celebró el concierto de Ecos del Rocío estaban repletos de gente. Se estima que, entre las dos celebraciones musicales, se congregaran más de 10.000 personas. Solo en el recital de los andaluces había 7.000 personas.

El alcalde de la localidad, Manuel González Andrade, hace un balance muy positivo de la feria. «Es una celebración muy atractiva para los taurinos y para los que no lo son. Yo creo que el objetivo está conseguido: que el nombre de Olivenza siga en la cumbre de la tauromaquia. Ha sido espectacular el ambiente que había en la ciudad estos días», dice a este medio.