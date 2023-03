Según el Real Decreto 1544 de 2007 que regula las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad, los ayuntamientos deben promover en todos los municipios que al menos el 5% de las licencias de taxis correspondan a vehículos adaptados. La flota actual de taxis en Badajoz es de 143 vehículos pero solo 5 son eurotaxis, cuando según la normativa en vigor deberían funcionar entre 7 u 8 (el 5% son 7,15). La Asociación para la Integración de Personas con Discapacidad (Apamex) lleva años reclamando al ayuntamiento que cumpla este ratio, concretamente desde 2017. Su paciencia ha llegado al límite y está dispuesta a acudir a los tribunales.

Apamex ha presentado formalmente este una reclamación previa a un recurso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento de Badajoz por incumplir la normativa que lo obliga a disponer de un mínimo de eurotaxis. Según esta asociación, el número insuficiente de estos vehículos está provocando continuas quejas de los usuarios. La entidad recuerda que desde 2017 ha intentado «por todos los medios posibles» que el ayuntamiento pacense cumpla la ley, a través de peticiones formales y de reuniones con concejales y con alcaldes, según manifestó ayer a través de un comunicado que firma su presidente, Jesús Gumiel. Esta reclamación se ha presentado «con la firme intención de acudir a la vía judicial» si el ayuntamiento no cumple la normativa en vigor, «a pesar de que en todo momento se conoce que la situación es indigna y de menosprecio a las personas que precisan y tienen este derecho que se está vulnerando de forma incomprensible».

En la asociación reconocen que en todas las reuniones los responsables municipales han acordado tomar medidas inmediatas para resolver esta situación e incluso avanzaban plazos. A alguna asistieron profesionales que manifestaron estar dispuestos a cambiar de vehículo. El último compromiso se alcanzó en enero de este mismo año, cuando hubo una propuesta de base de convocatoria para facilitar líneas de subvenciones a taxistas, por una cuantía de 30.000 euros. Según Apamex, esta partida ha desaparecido y se ha destinado a «fines más urgentes y necesarios a juicio de los responsables municipales».

Para que un taxi se convierta en accesible debe someterse a una serie de cambios que requieren un importante gasto. Los eurotaxis cuentan con rampa, un sistema de anclajes y espacio suficiente para una silla de ruedas. Además, si el vehículo es pequeño, hay que cortar el chasis para meter el cajón de la rampa. A todo ello hay que sumar el gasto para tramitar la homologación, de ahí que la solución pase por que los ayuntamientos establezcan líneas de ayudas.

Es lo que va hacer el de Badajoz, según aseguró ayer a este diario el concejal de Transporte, Jesús Coslado, a quien sorprendió la reacción de Apamex. Coslado confirmó que se va a conceder una subvención para incorporar tres licencias, con 9.000 euros por vehículo. Reconoció que la orden de ayuda debería estar ya publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), pero se ha demorado «por circunstancias diversas» que no concretó. Según Coslado, el técnico de Transportes le aseguró ayer que el documento está listo y lo enviará para su publicación la próxima semana. «A veces los trámites no van tan rápidos como uno quiere, pero el ayuntamiento no se ha olvidado de este tema», aseguró.

A partir de ahí, el concejal quiso matizar que ninguna ciudad de Extremadura está cumpliendo con la ratio que marca la normativa». «Esto no es un tema solo de Badajoz», recalcó Coslado, a quien le hubiese «gustado» que «con el mismo ímpetu que Apamex nos pide a nosotros que lo hagamos, también se lo pida al resto de ciudades, pues también están Mérida y Cáceres». Echó en falta además Coslado una llamada telefónica al respecto por parte de Gumiel, «porque no he vuelto a tener noticias suyas desde hace mucho tiempo». El concejal defendió que es más fácil llegar a un acuerdo hablando que presentando una demanda. «Me ha resultado curioso que hable de judicializar este asunto cuando es un tema con el que estamos muy concienciados y lo vamos a hacer sí o sí, lo pida o no Apamex».