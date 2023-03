Las hermandades y cofradías de Badajoz no tendrán que cambiar ningún recorrido de sus procesiones por las obras de conversión en plataforma única de una docena de calles previstas por el ayuntamiento. El concejal de Vías y Obras, Carlos Urueña, se ha reunido con la agrupación para coordinar estos trabajos de manera que no interfieran en el desarrollo de los desfiles, como así han acordado, según confirmó ayer su presidente, Cayetano Barriga, que valoró la «excelente» disposición del ayuntamiento y del propio Urueña para planificar estos trabajos de forma que no haya que cambiar ningún recorrido y tampoco interfiera en las casas de hermandades, donde se guardan los enseres.

Las próximas actuaciones de plataforma única abarcan doce calles del Casco Antiguo divididas en tres lotes. Los trabajos han comenzado en Muñoz Torrero, que es bastante larga y, como Semana Santa no se celebra hasta dentro de un mes, si no se ha terminado esta obra todavía quedará libre Meléndez Valdés. Este lote incluye además De Gabriel y Santo Domingo, por las que discurren desfiles procesionales y «no se van a tocar», afirma Urueña. Otro de los lotes abarca José Lanot, José Terrón, Chapín y la plaza de San Agustín. Esta última se hará después de Semana Santa. «Lo hemos estado viendo todo para que no haya ninguna interferencia», remarca el concejal. El tercer lote es el que comprende la mitad de la calle Zurbarán (desde Martín Cansado hasta la plaza de España), la renovación del pavimento de San Juan, Bravo Murillo y Arco Agüero. Urueña señala que la idea es no abrir más de dos calles al mismo tiempo de ninguno de los lotes. Dependerá de las necesidades del constructor, pues cuentan con varios equipos: unos que van demoliendo y otros, montando y se tienen que coordinar para rentabilizar las obras. La previsión es que en una semana empiecen la de las calles José Lanot y Zurbarán.

Por otro lado, Urueña anuncia que la próxima semana o la siguiente comiencen los trabajos en Juan Carlos I y Prim, que no tienen por qué afectar a la procesiones porque se ensancharán los acerados, pero no se va a tocar el vial central de circulación, que será de aglomerado y no se hará hasta el final del proyecto, cuando se eche la última capa para ponerlo todo a cota. Urueña apunta que esta obra, que comenzará por Prim, no será tan «molesta» como la de Reyes Católicos, porque no afectará al tráfico y se irá cerrando por tramos.