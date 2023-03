La periodista Ángela R. Roncero Berrocal (Badajoz, 1971) es la candidata de Ciudadanos a la Alcaldía de Badajoz. Así lo ratificó el lunes en el Comité Permanente de su partido. Roncero pertenece al comité autonómico de la formación naranja en Extremadura como vicesecretaria de Comunicación y Programas y tiene su trabajo en el grupo de Cs en la Asamblea de Extremadura desde que dejó el ayuntamiento pacense, donde ocupó un cargo de confianza mientras Ignacio Gragera seguía perteneciendo a Ciudadanos.

Cuando Gragera, siendo ya alcalde, abandonó el partido liberal para ser candidato del PP a la Alcaldía de Badajoz, Roncero dejó el ayuntamiento, donde ha trabajado como jefa de la Secretaría de Órganos de Gobierno. Estudió Periodismo en el CEU y el doctorado en la Complutense de Madrid. Hizo sus primeras prácticas en Antena 3 Radio, trabajó en una televisión local en Madrid, desde 1996 en Canal Cultural Badajoz y después en Telefrontera

Se abre una nueva etapa. Ha sido una decisión «meditada, pensada y puesta en la balanza», manifestó ayer la periodista a este diario tras hacerse público su designación, que se nutre de «responsabilidad y de lealtad a quien me ha enseñado todo en política, desde el 97, Fernando Baselga», que ahora es el candidato de la formación naranja a la Junta de Extremadura. Roncero empezó a colaborar con el grupo popular de la diputación y fue jefe de prensa con Baselga y Vicente Sánchez Cuadrado. Cuando entró Francisco Javier Fragoso como portavoz en la diputación, dejó el cargo y entró a trabajar, en 2001, en Telefrontera. También ha sido empresaria.

En 2017 se afilió a Ciudadanos y empezó a trabajar en el grupo municipal con la concejala Julia Timón junto a David Salazar como asesor, que después fue nombrado coordinador regional de Cs.

Serán las terceras elecciones municipales en las que Ciudadanos presente candidatura en Badajoz, en cada ocasión con un cabeza de lista distinto. Ninguno de los dos anteriores apuró la legislatura dentro del partido. En las elecciones de 2015, el candidato fue Luis García-Borruel, con el que Cs obtuvo dos concejales en el ayuntamiento. Pero el grupo se desmembró cuando Garcia-Borruel abandonó la formación naranja minutos antes de que el partido lo echase. Borruel pasó a ser concejal no adscrito y en el grupo municipal de Ciudadanos se quedó sola Julia Timón.

En 2019 Cs presentó una lista en Badajoz renovada, encabezada por el joven abogado Ignacio Gragera Barrera, a cuyo equipo se unió Ángela Roncero. Gragera consiguió cuatro concejales, un logro que le permitió tener la sartén por el mango para formar el gobierno municipal. Llegó a un acuerdo con el PP para repartirse la alcaldía. Cs eligió la segunda parte del mandato, en el que tampoco su candidato se ha mantenido fiel a estas siglas. Roncero volvió a entrar en el ayuntamiento, hasta el pasado 31 de diciembre, que fue cesada. Ella lo llevaba pidiendo desde octubre. El PP tentó a Gragera, que se ha convertido en el primer alcalde tránsfuga sin partido y es oficialmente el candidato del PP a la alcaldía de Badajoz. Cuando Gragera tomó la decisión de marcharse al PP «yo le felicité y le deseé lo mejor y me agradeció el trabajo juntos, mi relación personal es buena, como creo que es buena con todos los candidatos a la alcaldía». De hecho, el primero que ayer le dio la enhorabuena fue el portavoz socialista, Ricardo Cabezas.

PRINCIPIOS / Roncero quiso irse del ayuntamiento. «Yo tengo mis principios y mis valores muy claros y si me tengo que ir, me voy». Eso hizo. Cuando Baselga ha tomado las riendas la ha tenido en cuenta en su equipo. Roncero ha estado creando los equipos de comunicación y de programas en Cáceres y Badajoz. Cree que Cs tendrá representación en el ayuntamiento pacense tras las próximas elecciones. «Estoy convencida, pero no me presento porque esté convencida, sino porque creo que Ciudadanos es necesario en Badajoz». La ya candidata confía en el nuevo proceso de implantación de la formación de toda Extremadura. «Al bipartidismo le interesa decir que Cs está muerto, porque no les interesamos, pero Cs está casi más vivo que en otras ocasiones», defiende, convencida.