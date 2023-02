La noble escalera del Hospital Provincial conservará su lucernario original, según afirma Amigos de Badajoz. Se trata de un elemento protegido del siglo XIX. De acuerdo con las explicaciones de la asociación, el pasado viernes mantuvieron una reunión con el Director del Área de Fomento de Diputación de Badajoz donde fueron informados de que se mantendrá este elemento histórico cubriéndolo con una estructura exterior que impide las filtraciones de agua.

La asociación afirma que, tras leer el proyecto de restauración que había para dicha escalera, elaboró una serie de alegaciones que fueron entregadas a Diputación de Badajoz y ayuntamiento como, respectivamente, promotor y encargado de otorgar la licencia de obras. Señalan que el proyecto eliminaba «de un plumazo el lucernario original para hacerlo totalmente nuevo y con aperturas para facilitar la ventilación».

El lucernario está deteriorado, asegura Amigos de Badajoz, «pero esto no justifica que sea sustituido». La propuesta de la asociación pasa por repararlo o mantenerlo como un elemento no funcional, construyendo una estructura en el exterior que cubra la obra original de tal forma que no haya filtraciones en el edificio.

Finalmente, según confirma Diputación de Badajoz, será esta última propuesta la que se ponga en marcha. La asociación se muestra satisfecha de que se haya tenido en cuenta su propuesta sobre el elemento histórico. «Agradecemos de nuevo que la Diputación no cometa la torpeza de eliminar un elemento tan característico y representativo del edificio», añaden.