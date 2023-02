"No todo es blanco o negro: ha habido muchas cosas buenas y otras que tenemos que mejorar". Con estas palabras ha respondido el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, a las críticas que el equipo de gobierno municipal ha recibido durante el pleno ordinario que se ha celebrado este lunes, por los problemas de organización y planificación del Carnaval, el primero de diez días.

Se sabía a priori que el desarrollo del Carnaval centraría buena parte del debate de la sesión plenaria, aunque el tema no estaba incluido en el orden del día, sobre el papel. El concejal no adscrito, Alejandro Vélez, que integra el gobierno de coalición, ha sido el primero que, al inicio de la sesión, ha intentado introducir lo que ha denominado una "cuestión de orden", debido a las "vicisitudes y circunsstancias un poco adversas" por las que, según este concejal, el ayuntamiento y el alcalde deberían "pedir disculpas a toda la ciudad de Badajoz antes de empezar el pleno". Ha sido en ese momento cuando Gragera ha recordado a Vélez que también él forma parte del equipo de gobierno y lo ha remitido al apartado de ruegos y preguntas.

A la sesión han asistido todos los concejales del PSOE con la pegatina que se repartió el domingo en Ifeba, durante la entrega de premios -en la que no participaron los socialistas- en la que reza el mensaje 'Pésima organización del Ayuntamiento de Badajoz del Carnaval Internacional'.

Al finalizar el orden del día, en ruegos y preguntas, la portavoz de Unidas Podemos, Erika Cadenas, ha repasado los errores cometidos en la planificación del Carnaval y ha acusado al ayuntamiento, al concejal de Ferias y Fiestas, Francisco Javier Gutiérrez (que no ha hablado en todo el pleno) y al alcalde de desorganización y "falta de cariño", que han sufrido vecinos, carnavaleros y los visitantes que han pasado por la ciudad estos díez diads. Cadenas ha realizado tres preguntas y un ruego. En primer lugar, ha querido saber por qué el ayuntamiento contrata a una empresa externa para contabilizar las puntuaciones del concurso de murgas y cuánto cobra por esta tarea. La portavoz ha recordado que no consta este contrato en ningún lugar y ha reprochado que no se hayan dado explicaciones de los fallos en el recuento. Se ha referido además a la escasez de urinarios públicos y ha preguntado si no va a haber dimisiones tras todo lo ocurrido. Por último, ha propuesto la creación del Consejo el Carnaval Internacional, como ya existe del comercio, en el que deberían estar representados todos los grupos carnavaleros, la hostelería, la concejalía e incluso las asociones de vecinos.

El alcalde ha lamentado la lectura "catastrofista" que Cadenas ha realizado del desarrollo de esta fiesta, de la que ha vuelto a destacar que ha batido récords de participación. "Por supuesto que ha habido cosas que mejorar", ha insistido Gragera, que ha explicado que ha estado hablando con las agrupaciones para recoger su parecer y sus propuestas, con las que se van a poner a trabajar "desde ya" para la próxima edición. Ha aprovechado además para pedir la implicación de otras instituciones en el Carnaval de Badajoz, para hacerlo "aún más grande".

Vélez, por su parte, ha reprochado que en las redes sociales del ayuntamiento no se mencione nunca la labor del servicio de Limpieza, de la que el concejal no adscrito es responsable. El alcalde le ha recordado que en sus comparecencias siempre reconoce el trabajo de estos trabajadores.

Tras el pleno está anunciada la comparecencia del concejal de Ferias y Fiestas.