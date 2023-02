Reconoce los fallos y pide disculpas por los "desajustes" que ha habido en el Carnaval de Badajoz, pero asegura que no se plantea dimitir "porque no hemos robado ni matado a nadie". El concejal de Festejos, Francisco Javier Gutiérrez, ha hecho balance del primer Carnaval de 10 días que, pese a los errores, considera que ha sido "el mejor de la historia" por las cifras de participación y el impacto económico: ha movilizado a 625.000 personas y ha dejado en la ciudad unos 15 millones de euros.

El concejal ha dicho que no tiene dudas de que el Carnaval de 10 días se debe mantener, pero también es consciente de que es necesario aumentar el presupuesto para sostenerlo y mejorarlo. En este sentido, ha reclamado el respaldo económico de la Junta de Extremadura, que este año ha aportado 19.000 euros, y de la Diputación de Badajoz, "que no ha puesto cero euros", ha lamentado. Con más fondos, según ha señalado, se podrán mejorar la limpieza de las calles, la seguridad, colocar más urinarios -que ha reconocido que eran "pocos"- ampliar la programación en la segunda parte de la fiesta e incrementar las dotación económica de los premios dado su título de Interés Turístico Internacional y "para compensar los gastos que afrontan las agrupaciones", que no son pocos.

Preguntado por la posibilidad de crear un consorcio del Carnaval de Badajoz, Gutiérrez ha señalado que ya se ha puesto sobre la mesa la opción de constituir un patronato, porque la magnitud de la fiesta hace inviable que "un solo concejal puede tirar para adelante con un Carnaval de 10 días".

El concejal ya ha mantenido conversaciones con las agrupaciones durante los días de Carnaval y prevé mantener una reunión dentro de unos días para analizar "qué ha pasado y ver cómo solucionarlo", ha avanzado.

En cuanto a las críticas del PSOE, que esta mañana ha pedido su cese como concejal de Festejos, Gutiérrez ha instado al portavoz municipal socialista que no utilice el Carnaval "como arma política" y que en lugar de "boicotear", se dedique a colaborar "y sumar". En este sentido, ha criticado que él y sus compañeros de grupo hayan lucido las pegatinas repartidas por la Falcap contra el ayuntamiento por la "pésima" organización, no por las críticas -ha dicho-, sino porque "llevan el escudo del ayuntamiento tachado y me parece una falta de respeto a la institución que la luzcan personas que forman parte de ella".

Asimismo, ha afeado a los socialistas que solo hablen de los fallos del Carnaval y no reconozcan los aciertos, como las cifras de récord en la participación en el desfile infantil y en el del domingo, el éxito del entierro de la sardina o haber devuelto al Concurso Oficial de Mugas (Comba) "a sus mejores tiempos".