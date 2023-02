"Se están equivocando. Es un desastre y un bochorno. Solo saben organizar un macrobotellón, porque de Carnaval no tienen ni idea. El Carnaval lo hacemos nosotros». Es lo que ha dicho un miembro de la comparsa Umsuka Imbali al a recoger su diploma en la deslucida gala de entrega de premios que se ha celebrado este sábado en Ifeba, donde se han escuchado más los abucheos y pitos al alcalde, Ignacio Gragera, y al concejal de Festejos, Francisco Javier Gutiérrez, que los aplausos a los ganadores.

La opinión de este comparsero es la de la mayoría de agrupaciones carnavaleras, que han cargado duramente contra el Ayuntamiento de Badajoz por la «desorganización» del Carnaval, durante el que se han sentido «maltratadas y ninguneadas» mientras el botellón se adueñaba de las calles ante la «inacción» de los responsables municipales.

«Las comparsas sois las protagonistas del Carnaval y, si el ayuntamiento no se responsabiliza de la organización de 2024, que la ceda a las asociaciones y grupos o amenazamos con volver a vestirnos otra vez de lo mismo», ha gritado por el micrófono Ismael Aranda, uno de los letristas de Los Chungos tras recibir el premio ‘A la sátira del Carnaval’, que concede la Asociación de la Prensa de Badajoz. Sus palabras han sido muy aplaudidas por los cientos de carnavaleros que estaban en Ifeba, muchos de ellos sin sus trajes en señal de protesta y una inmensa mayoría luciendo unas pegatinas en las que se podía leer «Pésima organización del Ayuntamiento de Badajoz en un Carnaval Internacional», repartidas por la Federación de Asociaciones del Carnaval Pacense (Falcap).

Su presidenta, Alexia Sánchez, quien, aunque ha declinado hacer declaraciones a este medio hasta que no acaben los carnavales, sí ha evidenciado el malestar entre las comparsas cuando ha dirigido unas palabras a los asistentes, «improvisadas, como todo el Carnaval», ha espetado. En su intervención, ha recordado que son un colectivo formado por más de 10.000 personas, que han trabajado muy duro durante 8 meses para poner «color, sonido y ritmo» a una fiesta de Interés Turístico Internacional, que se han organizado «como si fueran la primera vez que se celebran en la ciudad», ha criticado. La presidenta de la Falcap ha defendido que el trabajo de las agrupaciones era « de matrícula de honor» y ha lanzado un aviso a navegantes: «tenemos voz y voto».

Los comparseros se quejaban amargamente de no haber dispuesto de espacio para disfrutar y animar el Carnaval. «Cada vez estamos más limitadas y no tenemos libertad», lamentaban miembros de El Vaivén, que ha arrasado en premios en esta edición.

«Ha sido el peor Carnaval de los 30 años que lo he vivido en cuanto a la organización», aseguraba un miembro de Cambalada, que criticaba que poco a poco las comparsas han ido perdiendo su sitio: «nos echaron de San Juan, de SanFrancisco, de Santa María de la Cabeza...no se puede dar prioridad al botellón». Lo mismo pensaba un integrante de Moracantana: «Un dj se puede contratar cualquier sábado. Se les ha quedado grande el Carnaval», reprochaba.

Las quejas por la desorganización se suman a las suscitadas por los fallos en las puntuaciones del concurso de murgas y del desfile, a los horarios «intempestivos» de la nueva actividad ‘Unidos de plaza en plaza’ o al desconcierto surgido tras el cambio de ubicación de la entrega de premios del Auditorio Municipal Ricardo Carapeto a Ifeba por la previsión de lluvia, que finalmente no se ha cumplido. Fueron las comparsas las que pidieron que, dado que no podían estar en San Francisco o Santa Marina este segundo fin de semana, se cortara al tráfico la avenida de Entrepuentes, lo que se anunció a las 13.30 horas de ayer, pero pretendían que fuera después de la gala y no a las dos de la tarde, «porque lo que se ha hecho es dividirnos y deslucirlo todo», concluían. Mientras Ifeba se iba vaciando, se llenaba Entrepuentes, donde había artefactos y comparsas, pero también muchos asistentes sin disfrazar haciendo botellón.

El primer Carnaval de 10 días no está saliendo como el ayuntamiento había planeado y de presumir de cifras de récord durante el primer fin de semana ha pasado a ‘aguantar el chaparrón’, a pesar de que la lluvia no ha comenzado a caer hasta esta noche.