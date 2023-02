De Kiev a Badajoz hay casi 4.000 kilómetros, los mismos que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recorrió en 24 horas. El líder socialista estuvo este viernes en la capital pacense para apoyar al candidato del PSOE a la alcaldía, Ricardo Cabezas, en el acto de presentación de candidatura y también para escuchar las demandas que el presidente de la Junta le hizo en su discurso.

El presidente llegó al palacio de congresos pasadas las cinco de la tarde. Allí se dieron cita más de 70 personas que, entre abucheos, lanzaron al coche oficial aviones de papel donde se podía leer ‘menos Falcon’. Los gritos quedaron tapados por los ensordecedores tambores de la comparsa Caretos Salvavidas que desplegaron sus mejores galas para recibir a Sánchez en la puerta del auditorio.

Dentro el ambiente era totalmente distinto. La murga Los Chungos calentó el ambiente y, una vez terminada su actuación, se inició una cuenta atrás para recibir a los políticos socialistas.

Con un palacio de congresos a rebosar, decenas de asistentes tuvieron que quedarse fuera de la sala principal y ver el acto a través de pantallas que se habían instalado en el recibidor del edificio. Varios autobuses de distintos puntos de la provincia habían llegado unas horas antes. «Vengo de Salvaleón con mi tía, la ocasión lo merece. Queremos apoyar a Ricardo aunque no vaya a ser nuestro alcalde y, claro, ver al presidente» decía Lucía, una joven asistente. José Manuel, otro espectador, explicaba que «soy socialista hasta la médula. Soy de derechos y no de derechas. Vengo a escuchar de primera mano el proyecto de futuro que se tiene para Badajoz y también para España».

El baño de multitudes de Sánchez no se hizo esperar. Atravesó la sala acompañado de Fernández Vara, Cabezas y Silvia González, concejala del ayuntamiento de Badajoz. Esta fue la encargada de abrir el turno de palabra con un discurso en el que puso en valor la figura de Ricardo Cabezas como el candidato más cercano a la ciudadanía. También tuvo palabras para el resto de candidatos socialistas a los ayuntamientos de toda la provincia de Badajoz, presentes en el acto.

Ricado Cabezas enarboló la bandera del transfuguismo como piedra sobre la que articular su discurso. «Otros candidatos solo buscan sus intereses personales: nada más que les preocupa saber si van a contar con ellos y bajo qué siglas tienen que estar para lograrlo. Aquí estamos viviendo con el pacto de la desesperación: todos contra el PSOE, contra Ricardo Cabezas. Que no se preocupen que desde mayo voy a pasar de ser su obsesión a ser su pesadilla» exclamó cabezas ante sus cientos de militantes. «Hemos vivido cuatro años de desgobierno en Badajoz. La gente por la calle me dice que me lo están poniendo fácil con el listón tan bajo que están dejando, pero eso no me consuela, más bien me avergüenza», sentenció.

En su tiempo de palabra, Cabezas también prometió recuperar San Isidro «para convertirlo en la corona verde de Badajoz» y poner placas solares en la finca municipal Las Arenosas para abastecer de electricidad a los pacenses.

Fue el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, quien le realizó a Sánchez las únicas peticiones que se escucharon en la tarde de ayer. La primera estuvo referida al tren extremeño. «Todo lo que se ha hecho en cuanto al tren lo han hecho gobiernos del PSOE. Ahora necesitamos, Pedro, tres o cuatro añitos de mucho dinero. Eso son 1.200 o 1.400 millones de euros, como se ha hecho en los últimos años, para acabar ese proyecto». Puso en valor, eso sí, el dinero ya invertido en este proyecto. Según aclaró, la suma asciende a 1.700 millones de euros ya desembolsados.

Fernández Vara también puso el acento en las localidades de la provincia afectadas por la borrasca Efraín. «En el café que hemos estado tomando juntos antes le he pedido a Pedro que en las próximas semanas se apruebe finalmente el decreto por el que se declare zona de especial atención por la catástrofe de las inundaciones a Valdebótoa, a Gévora y a La Roca de la Sierra» dijo.

Él mismo fue el encargado de presentar al presidente Sánchez, que subió al escenario y puso en valor la política de cercanía además de todas las medidas que durante estos años están realizando desde Ejecutivo central. Pedro Sánchez habló poco sobre problemas locales o regionales, pero terminó su discurso con unas palabras dedicadas a Cabezas. «Tiempos mejores van a venir para Badajoz, y eso será de la mano de Ricardo».

De visita en en colegio

El primer acto del día fue una visita al CEIP Lope de Vega de Badajoz para conocer el proyecto de robótica que desarrolla este centro. En esta visita también estuvieron presentes la ministra de Educación, Pilar Alegría, así como el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y miembros de la corporación local. El centro participa en iniciativas dirigidas a la formación de sus alumnos en programación, robótica y modelizado de productos.