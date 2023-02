El fallo en el cómputo de las puntuaciones del concurso de murgas no es el único frente que tiene abierto la Concejalía de Festejos de Badajoz con las agrupaciones carnavaleras. «Imprevisión» y «desorganización» son las palabras que más se repiten cuando murgas, artefactos y comparsas hablan de la nueva actividad ‘Unidos de plaza en plaza’, que este viernes se celebra por primera vez. Se trata de un recorrido por las plaza de España, el paseo de San Francisco y la plaza de Conquistadores, donde las murgas cantarán, las comparsas desfilarán y los artefactos animarán al público. Pero no estarán todos los que se inscribieron, pues algunos se niegan a actuar en el «intempestivo» horario que les ha correspondido en un sorteo del que ni siquiera habían oído hablar. Es el caso de la murga oliventina Los Camballotas, que el miércoles por la noche se enteraron que les toca cantar en el paseo de San Francisco a las 3.30 horas. «Ni siquiera durante los días fuertes del Carnaval hemos cantado a esas horas», criticó Moisés Martínez, uno de sus integrantes. Esta agrupación ya ha comunicado vía email al ayuntamiento que no cuente con ellos.

Tampoco Las Chimixurris están conformes con su horario: a las tres de la madrugada en Conquistadores. «Hay mucha gente que trabaja al día siguiente, otras somos madres de bebés. Si no nos cambian la hora, no vamos a actuar», aseguró Estafanía Pérez, una de sus integrantes. Hay más que, como estas dos murgas, se plantean dar plantón al ayuntamiento. La opinión generalizada, aunque estén conformes con su horario, es que no se les ha informado con suficiente antelación y no se ha contado con las situación particular de las agrupaciones. Lo mismo opinaban desde la Federación de Artefactos, que ayer no tenían información clara de cómo tenían que rotar y en que horarios. Ante las quejas, Festejos informó a los grupos de que los horarios los había determinado un sorteo y que hay «libertad absoluta» para cambiarlos entre ellos. «¿Quién va a querer cambiar para actuar a las tres de la madrugada?», replicaban las murgas. Sobre la poca antelación con la que se han comunicado los horarios, la concejalía argumentó que era por si a alguna agrupación «le surgía algo» tras los cinco primeros días de Carnaval.