Un fallo a la hora de sumar los puntos afecta a la clasificación final de los grupos participantes en el concurso de murgas. Así lo avisan las agrupaciones que, una vez han recibido las puntuaciones totales de cada fase, se han percatado de que hay cifras que no han sido sumadas. En concreto son las puntuaciones referidas a las letras de actualidad local. El concejal de Ferias y Fiestas, Francisco Javier Gutiérrez, reconoció ayer por la tarde que efectivamente esos fallos son reales y que han provocado alteraciones en la clasificación pero no en los pases de ronda: no ha afectado a los grupos que han pasado de fase en cada una de ellas. El edil los atribuye directamente al fallo informático que una empresa externa contratada para contar los puntos ha cometido. En palabras de Gutiérrez, «la empresa ha mandado un comunicado pidiendo disculpas, son los únicos responsables».

Según se deduce de dichas puntuaciones, está en peligro el orden clasificatorio final de algunas de las murgas. Este sería el caso de Las Chimixurris, A Contragolpe o los actuales terceros clasificados, Los Chungos, que quedarían segundos.

Estos últimos afirman estar tranquilos porque saben que se va a arreglar «sea cual sea la resolución. Las cosas salen solas y la situación se acabará resolviendo, aunque es cierto que te quitan cuatro o cinco días de celebración de un segundo puesto. Estamos contentos con nuestra tercera posición pero no es lo mismo que ser subcampeones. Aun así, seguimos a la espera de ver cómo se resuelve todo» afirma Dani Narciso, miembro de la murga.

En el mismo caso está la murga Las Chimixurris, su quinta posición podría convertirse en una cuarta. Estefanía Pérez, miembro del grupo, explica que están a la espera de noticias «y de que se aclare todo porque en un concurso de este calibre no deberían pasar estas cosas».

Selu Torres, miembro de la comisión de murgas, tacha lo ocurrido de «una falta de respeto para el nivel que se supone que tiene el Carnaval que cosas tan sencillas como una suma de puntuaciones o cuestiones administrativas den unos fallos tan tremendos que pueden modificar el concurso, los premios o incluso que hayan podido privar de cantar en la final a murgas que quizá sí hubieran podido si se lo han ganado de forma justa con sus puntos». No hay un recuento oficial de grupos afectados pero Torres afirma que «es un error muy grave» y que «se deben dar explicaciones por parte de la concejalía». También expresa su deseo de que esta sea la última piedra en el camino de un «Carnaval lleno de sobresaltos».

A esta hora las agrupaciones están a la espera de una reunión con la concejalía para aclarar lo acontecido, algo que se esperaba sucediera esta misma tarde pero que finalmente no ha ocurrido porque, según explicó el concejal, el ayuntamiento, el jurado y la empresa se estaban reuniendo para ver qué ha pasado. Se prevé que el encuentro con las agrupaciones afectadas sea en la tarde del viernes.

Malestar entre los artefactos por el «caos» del desfile

No es el único colectivo afectado por puntuaciones incorrectas. Los artefactos también muestran su malestar porque «este año ha habido errores de todo tipo». Pepa Montesinos, miembro de la Federación de Artefactos, afirma que «la desorganización ha sido total».

Enrique Vidarte, del artefacto Waltrapas, explica que el desfile hay que hacerlo en una hora dividido en dos tramos de 30 minutos. En la salida, centro y final se controlan los tiempos y se firman papeles que lo atestigüen. Este año hay muchas firmas que no se han pedido, así como datos horarios erróneos en los documentos. Se queja de que no se han tenido en cuenta las bases a la hora de penalizar por tiempo y afirma que su puesto en la clasificación habría cambiado de haberse aplicado las normas correctamente. Pasarían de un 11º puesto a un décimo o un noveno, por lo que sí percibirían premio. «Nosotros somos muy compañeros y no queremos perjudicar a nadie pero tenemos que eclamar para que estas cosas no vuelvan a pasar».

Isa Sánchez, del artefacto Pues anda que tú, comenta que «no vamos a reclamar para no perjudicar a compañeros pero quiero ver las puntuaciones desglosadas». Sánchez afirma haberlas pedido por email y por registro la mañana del lunes pasado sin haber obtenido aún una respuesta, algo que considera «muy raro» además de poco legal. «Pedimos transparencia y que se nos trate con respeto. No nos van a quitar la ilusión, los 'artefacteros' somos así, pero se nos debe cuidar más». Esta tarde su artefacto estará presente en la calle para continuar con las actividades del Carnaval «porque los pacenses somos los que hacemos grande nuestra fiesta y el aficionado no tiene la culpa de lo que nos están haciendo».