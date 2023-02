Cuatro personas, tres hombres y una mujer, se sientan en el banquillo de la Audiencia Provincial de Badajoz acusados de formar parte de un entramado criminal dedicado a introducir droga y distribuirla entre pequeños traficantes locales para su venta a pequeña escala. El juicio por estos hechos comenzó este miércoles y continuará hoy.

La fiscalía pide para uno de los acusados, al que la Policía Nacional considera el cabecilla del grupo y una de las personas «más importantes» en la introducción de sustancias estupefacientes en la capital pacense, 11 años de prisión. Para otro de los imputados, que fue detenido mientras transportaba la droga en su vehículos, solicita 9 años y medio de cárcel; y para los otros dos, un matrimonio familia del primero de ellos, una pena de 8 años y medios de cárcel. Todos están acusados de un delito agravado contra la salud pública por tráfico de drogas y de integración en grupo criminal.

Durante el juicio, solo el acusado que portaba la droga cuando fue arrestado, a quien defiende el abogado Alfredo Pereira, reconoció los hechos, sin incriminar a los otros procesados. Según dijo en su declaración, se prestó a transportar la heroína por la necesidad de satisfacer su adicción a las sustancias estupefacientes, de la que está en tratamiento.

Los otros tres encausados, a los que representa el letrado José Duarte, negaron cualquier relación con los hechos que se juzgan.

Los cuatro -que solo respondieron a las preguntas de sus defensas- fueron detenidos en mayo de 2021, después de que uno de ellos fue interceptado en la rotonda de los Tres Poetas con más de dos kilos de heroína ocultos en un receptáculo habilitado en el salpicadero del coche, al que solo se podía acceder accionando dos mandos e introduciendo a la vez un palillo en un orificio. El valor de la droga incautada, según la tasación de la Oficina Central Nacional, se fijó en 163.666 euros, si se hubiera vendido por dosis, y de 76.485, en el caso de hacerlo por gramos.

Estructura jerazquizada

Las detenciones fueron el resultado de meses de vigilancias, seguimientos -dentro y fuera de la ciudad- e intervenciones telefónicas a los investigados. Según la declaración del inspector jefe del grupo de Estupefacientes y los agentes que participaron en la investigación, el grupo funcionaba de manera «jerarquizada». El cabecilla tomaba las decisiones y daba las instrucciones al resto, mientras que el detenido con la droga era su «subalterno» y se encargaba de llevarla a diferentes domicilios de la ciudad que funcionaban como puntos de venta y de cobrar la mercancía. El matrimonio -tíos del líder del grupo- tenía como labor almacenar la droga en un trastero de su casa y entregársela al subordinado para distribuirla.

Las defensas de los imputados solicitaron ayer la nulidad de algunas pruebas fundamentales, que el tribunal acordó resolver en sentencia. Pereira planteó que se anularan porque, según expuso, los archivos con las conversaciones telefónicas entre los imputados grabadas por la Policía Nacional no se han podido abrir en el juzgado, por lo que ni la jueza que instruyó la causa, ni las defensas ni el ministerio público han podido acceder a ellas. En estas escuchas, según el abogado, se sustentaban las sucesivas prórrogas de las mismas, por lo que entiende que ha habido «falta de control judicial».

Por su parte, Duarte pidió la nulidad al considerar que las escuchas telefónicas se acordaron sin «un soporte indiciario suficiente» por parte de la Policía Judicial, y solicitó la suspensión del juicio por no haber tenido acceso a todas las actuaciones, al no haber podido descargarse los citados archivos. El tribunal no atendió su solicitud, a la que se había opuesto la fiscalía.