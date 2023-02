«No se está garantizando la seguridad en el Carnaval de Badajoz y se está jugando con fuego». Es la advertencia que hace el presidente de Aspolobba, Manuel Manzano, que este lunes ha denunciado que el domingo por la mañana solo hubiera 10 policías locales de servicio, pese a la masiva presencia de público en la calle por el desfile de comparsas, y que por la noche solo se contara con 6 agentes en la calle. Según sus datos, el mismo día de 2022, hubo solo en el turno de mañana 26 efectivos.

Manzano ha asegurado que se han dejado de atender requerimientos, ha habido cruces colapsados y que las vallas han sustituido a los agentes para cortar calles, a las que han accedido vehículos sin control. "Porque no ha pasado nada, pero como estaba San Francisco desde las dos de la tarde a las dos de la madrugada ocurre algo, podríamos haber hablado de una tragedia en cualquier momento", alertó el presidente de Aspolobba, quien preguntó por qué el ayuntamiento no ha recurrido a la bolsa de servicios extraordinarios obligatorios (a los voluntarios no hay agentes inscritos por los impagos de las horas extra). "Los estarán guardando para otros eventos", responde él mismo.

Sin embargo, el alcalde, Ignacio Gragera, a preguntas de la prensa por estas críticas, negó las afirmaciones del sindicato policial y aseguró que el dispositivo ha estado "perfectamente garantizado». Ha explicado que el domingo por la mañana había 18 agentes, además de Giapol, y ha defendido que la presencia de la policía, tanto Local como Nacional, en la calle durante el Carnaval está siendo «constante y persistente».

En este sentido, ha querido dejar claro que "no hay ninguna merma en la seguridad" y ha agradecido a todos los policías que han estado trabajando durante este primer fin de semana de Carnaval, por la "enorme labor" que han realizado, pues, según dijo, los tiempos de respuesta en los incidentes que han surgido "han sido muy cortos" precisamente porque estaban presentes en todas las zonas carnavaleras.