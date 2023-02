Proceden de muchos puntos de Andalucía y de otras comunidades autónomas, algunas tan alejadas como Cataluña, y también de Portugal, Francia e Italia. Más de 160 autocaravanas están aparcadas desde el miércoles en la explanada del mercadillo de los martes, en Badajoz. Forman parte de la asociación de caravanistas Las Casitas, que cada mes organiza una salida a diferentes puntos de España.

Desde hace cinco años (salvo los de la pandemia), el Carnaval de Badajoz es su cita obligada en febrero y lo viven con pasión, desde dentro, observando, disfrutando y participando, según cuenta José Luis González, uno de los asociados. «Estamos aquí para pasarlo bien, para vivir los carnavales con los extremeños porque nos gusta mucho, sobre todo la gastronomía, que es a lo que venimos la mayoría».

Estos caravanistas Suelen llegar el miércoles hasta el lunes, que tienen que abandonar el recinto para que el martes lo ocupen los vendedores ambulantes. Los que tienen que trabajar vuelven a su punto de origen «pero los que estamos jubilados nos quedamos unos días más». Se reubican en San Roque para disfrutar del Entierro de la Sardina.

Entre los que proceden de más lejos está Antonio Padilla, que viaja desde Girona. «Llevo viniendo cuatro años, los carnavales son perfectos, me lo paso de muerte», cuenta. De lo que más disfruta Antonio es del desfile del domingo, además de «los bares, la cervecita, la juerga, en definitiva, lo pasamos bien».

Tanto se implican que se disfrazan. Hasta organizan un concurso propio de disfraces. Fue ayer al mediodía y conceden premios a los tres mejores. También celebran un torneo de petanca todos los años y, si es posible, otras actividades como visitas culturales, para las que les facilitan guías en algunos lugares y rutas de senderismo.En Badajoz, todos los años cada autocaravana aporta 3 kilos de alimentos no perecederos que en esta ocasión destinan a la asociación de ayuda al pueblo saharaui. Tienen que comprarlos en la ciudad de destino.

A pesar del entusiasmo que demuestran viajando todos los años, sufren carencias en el lugar donde el ayuntamiento les permite aparcar. «Luchamos para que lo mejore», apunta José Luis. Se quejan de que no tienen alumbrado público aunque hay focos, pero no se encienden. Además piden unos aseos públicos. Sí cuentan con agua corriente y también desagüe, aunque el lugar no es muy accesible porque está en medio de la carretera. «El ayuntamiento no nos presta mucha atención», se quejan. José Luis defiende que ellos aportan «un granito de arena» a la cantidad de gente que estos días llena la ciudad. «Turismo no le falta».Pero se sienten un poco «apartados».