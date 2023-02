La asociación Mi Princesa Rett pretende dar un nuevo paso en el centro terapéutico Cromo-Somos que funciona en la barriada de Llera de Badajoz, con la puesta en marcha de un centro de día destinado a jóvenes que presentan este trastorno cuando terminan la educación obligatoria. En España no existe ningún centro de día para enfermedades raras. El presidente de la asociación, Francisco Santiago, explicó ayer que «cuando nuestras niñas terminan el periodo escolar no podemos llevarlas a un centro de día convencional porque siguen siendo niñas, no serán mujeres, serán nuestras princesas toda la vida». Estas jóvenes necesitan un espacio «donde puedan quedarse y seguir trabajando de forma terapéutica y atendiendo sus necesidades con sus refuerzos».

La idea de la asociación es edificar en el patio de su actual sede, cedida por el ayuntamiento, para contar con las habitaciones que requieren y acreditar el centro de día como ya tienen por el Sepad el centro terapéutico. Francisco Santiago apunta que estas niñas pueden estar hasta los 21 años escolarizadas, gracias a una ley reciente. A partir de los 16 años ya pueden ocupar centros de días, pero no existen especializados en enfermedades raras. Si en la asociación consiguen que el proyecto salga adelante, estas jóvenes podrán recibir atención de la forma más efectiva y necesaria. El presidente de esta asociación se pregunta qué se hace con estas niñas a partir de los 21 años. Como padre advierte que no puede permitir «aparcar» a su hija en un centro de día de adultos. «Tenemos que exigir, luchar y crear un centro específico de enfermedades raras». De momento están buscando financiación, bien en las administraciones u organizando actividades para recaudar fondos, como han ido haciendo con el centro de terapia. Francisco Santiago se marca un plazo: su hija Martina tiene 12 años «y para los 16 tiene que estar hecho». En Badajoz ya hay niñas con síndrome Rett con 16 años, también con otras patologías, pues la asociación atiende cualquier enfermedad del neurodesarrollo. Al centro de Llera acuden usuarias procedentes de Lobón, Don Benito, Mérida y Cáceres a recibir terapia. El presidente apunta que estas familias podrían dejar a sus niñas en el centro de día a las 9.00 de la mañana y recogerlas por la tarde, «con todo su trabajo hecho, con su comida y un padre y madre dedicados a ser padre y madre, no a ir saltando de terapia en terapia ocupando todo el día cuando lo que tenemos que hacer nosotros es darles cariño y terapia, no ser terapeutas». De momento, la asociación ya cuenta con el apoyo expreso de la Junta de Extremadura, según transmitió ayer su presidente, Guillermo Fernández Vara, en la visita que realizó a las instalaciones. Vara destacó el trabajo «extraordinario» que se desarrolla en este centro, que se pretende ampliar con nuevos servicios como el centro de día. «Vamos a intentar echarles una mano -dijo- porque es un acto de justicia, hoy hay medios para que una niña con síndrome de Rett pueda tener una vida mejor y desarrollar más sus capacidades, hay posibilidades que se tienen que aprovechar y para eso está el dinero público», manifestó. Santiago recordó que en España existen 402 asociaciones inscritas en la Federación Nacional de Enfermedades Raras y solo 12 tienen centros de terapias. «Somos de los más punteros», apuntó. Mi Princesa Rett cumple este año su décimo aniversario.