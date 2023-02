El martes una viga de hierro de las que se están colocando para la escalera de incendios cayó en el patio, donde afortunadamente no había nadie.Pero la asociación de padres de alumnos del colegio Arias Montano de Badajoz muestra su preocupación por el riesgo que puedan estar corriendo los niños con el desarrollo de estas obras, de las que ya se quejaron en noviembre. Riesgo y trastorno, pues el traslado de las vigas con una gran grúa desde la calle Antonio Ayuso al interior está provocando que desde hace varios días los niños de las clases situadas en última planta tengan que ser desalojados y trasladados a otras aulas, a veces durante horas, según explica el presidente del Ampa, Raúl Prudencio. Para evitar estas situaciones, los padres reclaman que los trabajos se realicen fuera de la jornada escolar.

Según la Consejería de Educación, las obras en este colegio se están realizando «con absoluta seguridad para los usuarios, como no podía ser de otro modo y no implican ningún riesgo para ellos». Así, puntualiza que las obras de las escaleras en el patio se acometen cuando los niños no están en el colegio y, dentro de las medidas acordadas desde el principio, cuando hay alumnos en el patio no se realiza ninguna actuación, «aunque el espacio esté perfectamente acotado». Aduce también que los trabajos no se pueden hacer por la tarde porque se ralentizarían y además hay actividades extraescolares.

La ampa se reúne hoy con la delegada provincial de Educación.