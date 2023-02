Ha protagonizado, sin pretenderlo en ningún momento, uno de los momentos más emotivos de la presente edición del Concurso de Murgas de Badajoz. Juan Pablo Fariña, uno de los históricos miembros que participó en la fundación de la murga Marwan hace ya casi un cuarto de siglo, y con la que ha logrado dos títulos del COMBA, fue homenajeado por esta agrupación durante la ronda de semifinales. «Nunca esperaba que mis amigos me hicieran esto. De alguna forma me engañaron. Fue un engaño que me encantó», asegura.

Los últimos meses no han sido nada sencillos para él. Su vida sufrió un revés tras sufrir un ictus y después ha atravesado varios problemas cardiovasculares que le han hecho tener que reaprender algunas actividades tan esenciales en el día a día como son leer o a escribir. Por ese motivo, la murga Marwan tenía preparado y bien planeado un sentido homenaje a uno de las personas que fue decisiva en su génesis. En pleno pasodoble, varios de los actuales integrantes se marcharon del escenario para dar paso a algunos de estos ilustres miembros. Entre ellos estaba José Felipe Fariña, hermano de Juan Pablo. «Mi hermano, que fue uno de los fundadores que sacó Marwan, vive en Sevilla y ha estado viniendo a ensayar sin yo saberlo para preparar esto», asevera el propio homenajeado sobre esta sorpresa.

Una sorpresa familiar

Pero José Felipe no fue el único gancho de la familia que fue cómplice de esta sorpresa tan especial que tuvo lugar en el López este martes. Pablo Fariña, componente de la murga ‘Ese es el espíritu’, e hijo mayor de Juan Pablo, también contribuyó de forma muy directa para ‘engañar’ a Juan Pablo. «Esto es algo que no voy a olvidar en la vida, la verdad. Fui al teatro con mi hijo mayor y me dijo que subiéramos al palco. Que si nos poníamos allí íbamos a ver mejor. Cuando llegó ese momento no tenía ni idea de qué estaban diciendo. Solo vi a unos pocos de los fundadores de Marwan que se habían subido al escenario. Eran un grupo de amigos que me estaba cantando a mí», detalla emocionado.

Y es que para alguien que sabe lo que es ganar el Concurso de Murgas con El Guatinay y también con Marwan, sabe que es un momento muy especial volver a subirse a las tablas del teatro a volver a cantar una vez que los miembros del jurado han anunciado que el nombre de tu agrupación ocupa este primer lugar. «Me quedé mudo. No sabía cómo podía reaccionar. No me lo esperaba. Es lo mejor que me ha pasado en las murgas junto con esos primeros premios», confiesa el protagonista.

Sobre las opciones que tiene Marwan, una murga con solera que ha sabido cómo renovarse durante los últimos años, y que a día de hoy la componen miembros muy jóvenes, Fariña está convencido de que no hay que descartar nada de cara a la noche de este viernes en una de las finales más abiertas de los últimos tiempos. «Ver a Marwan es como el hijo que ve a su padre. Creo que si no ganan, van a estar cerca. Estoy viendo todo lo que van haciendo. Han cambiado una buena parte de la actuación y en la final se van a ver más cambios», relata el mítico murguero.

A sus 60 años, Juan Pablo Fariña está intentando muy poco a poco volver a ser el de siempre. No es un proceso sencillo, teniendo en cuenta el susto tan grande que le ha dado el destino. Él comenta emocionado cómo está esforzándose por seguir realizando las actividades más cotidianas del día a día. «Aún me cuesta leer. He intentado hacer un par de cuplés. Me duele no ser capaz aún. Pero espero que dentro de un año poder hacerlo», detalla un Fariña que va a dar todo por recuperarse. H