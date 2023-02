"Dejamos de lado las mascarillas y damos paso a las máscaras», con este mensaje de ánimo y transición ha abierto el humorista José Mota el pregón del Carnaval de Badajoz desde el balcón del ayuntamiento, mientras abajo, en la plaza de España, más de 7.000 carnavaleros deseosos de fiesta lo escuchaban. «Carnaval solo hay uno y si es como el de Badajoz, solo el de Badajoz», ha lanzado a la plaza.

Casi 20 minutos ha durado su intervención, en la que no ha dejado de aclamar esta fiesta, su carácter internacional, la cercanía de su tierra castellano-manchega a la extremeña, en la que ha sacado a relucir una buena ristra de sus personajes más conocidos e intercalado muchas de las frases que repite en sus programas de humor.

«El Carnaval donde todos nos disfrazamos para desnudarmos», ha gritado. «Porque Carnaval viene de carne, de desnudez, de libertad y no hay excusa que valga para no celebrar algo así, aunque venga el típico aguafiestas». El que no es de carne «sino más bien de pescado, pues te disfrazas de raspa y celebras el Carnaval». «Tú lo que eres es tonto, muchacho, tonto pero no para un rato, tonto pa siempre, a las finas hierbas, con retrogusto a madera de roble».

Disfrazado de ‘doncel’ con capa negra y cuerpo rojo, Mota ha llegado temprano al ayuntamiento y, antes de subir al balcón, se ha acercado a la gente que lo esperaba detrás de las vallas para saludar a todo aquel que se lo ha pedido. En la plaza lo ha recibido el alcalde, Ignacio Gragera, y buena parte del equipo de gobierno, disfrazados de los personajes de Astérix y Obelix. «Toda la Galia está ocupada por los romanos ¿toda? ¡no! Una aldea de irreductibles galos resiste al invasor (Fernández Vara como Julio César». Los socialistas han acudido vestidos de’ cobradores del tránsfuga’ para reclamar los proyectos que no salen adelante en la ciudad y la portavoz de Unidas Podemos. Erika Cadenas, por libre, emulando a Sharika con BZRP.

Con su pregón, Mota ha animado a disfrazarse «de lo que sea: cuatro trapos, ponte alegre, disfrutón, contento, con el disfraz de niño, del que quiere jugar y divertirse, de juerguista, de chistoso y feliz y si quieres el de tramposo, pero sobre todo ponte el disfraz del aquí y el de ahora y olvida el mañana y el de después y el del miedo y el del qué dirán, es Carnaval, la fiesta de todos, tu fiesta», palabras que han arrancado aplausos.

Ha aprovechado para reivindicar los orígenes y los problemas que unen a Extremadura con su Castilla La Mancha, «una tierra que ha sido secularmente olvidada, tenemos que hacernos oír, llevamos demasiado tiempo olvidados, a veces por nobleza propia y otras porque nos han silenciado». Pero esta noche el humorista ha levantado la voz. «Con el grito del bueno humor conseguiremos lo que nos merecemos», ha defendido. «Porque esta noche mi tierra y la vuestra se convierten en una sola, es nuestra identidad».

Mota ha preguntado dónde está el tren «que no termina de llegar, parado hace demasiado tiempo en la estación del olvido», ha reivindicado. Y la autovía que una Extremadura y Levante «sin dar la vuelta por Cincinnati», pero no solo para poder ir a las playas del Mediterráneo, «sino principalmente para que los valencianos puedan venir a disfrutar de este incomparable lugar llamado Badajoz».

También ha habido aplausos cuando los ha pedido Mota en recuerdo de padres y abuelos que tanto lucharon por su tierra «y que nos dejaron el humor como bálsamo para cerrar heridas». Un sentido del humor «que nos ha hecho diferentes» a extremeños y manchegos. No podía estar el humorista más a gusto que en Badajoz, que es «el paraíso del disfraz», pues se ha pasado la vida disfrazándose por trabajo. «Podría tener amortizados tres carnavales, pero nunca serían como éste, porque hay una gran diferencia, yo me disfrazo para meterme en la piel de otros y vosotros, para meteros en la vuestra, para disfrutar de pleno, para vivir esta explosión de libertad y sacar el alma a pasear».